Nauwelijks elektrificatie in het compacte segment

Hoewel de elektrificatie in het midden- en hogere segment lekker doorstroomt, is er weinig sprankelends aan de kleine stadsauto’s. Kijkende naar het kostenplaatje is dat ook logisch. De marges op kleine stadsauto’s zijn laag en met een accupakket worden de productiekosten en dus de prijs simpelweg te hoog.

De Volkswagen Up was in elektrische variant als e-Up leverbaar, maar daar werd de stekker uitgetrokken. Het gerucht ging dat Volkswagen zelfs geld op het stadsautootje moest toeleggen. Volgens Volkswagen was de stop bedoeld om de opgelopen levertijd van zestien maanden weg te werken. Door de populariteit van het model en nu het ook nog even wachten is op de ID Life zijn de orderboeken inmiddels weer opengeslagen. De normale variant staat met 1.090 verkochte auto’s op nummer 8 in de VZR Lease Top 10.

De Opel Corsa is ook als elektrische variant te krijgen, maar kost als Corsa-e significant meer dan de standaardversie. Het prijsverschil bedraagt meer dan € 9.000,-. De grootste kosten van een elektrische auto zitten in het batterijpakket. Hoe meer actieradius, hoe groter het batterijpakket, iets wat de kosten niet positief in de hand werkt.

Het kan ook wat goedkoper met een hybride variant. Zowel de Renault Clio als de Toyota Yaris is te verkrijgen als hybride model. De Clio claimt met 1.355 verkochte modellen plek 4. Hiervan waren er 1.134 hybride. Ook de Yaris doet het in hybride variant goed. Van de 1.222 verkochte modellen reden er maar liefst 1.126 in hybride vorm uit de garage. De prijzen liggen bij deze modellen wel ruim boven de € 20.000,-.

De nummer één van de meest verkochte compacte modellen is de Kia Picanto met 2.496 stuks en die slaat hiermee een behoorlijk gat naar de Toyota Aygo, waarvan er 1.788 stuks zijn verkocht. Nieuw in de lijst is de Mitsubishi Space Star en tevens de hekkensluiter op plaats 10 met 614 verkochte auto’s.

Dit artikel is gebaseerd op de ontwikkelingen in de VZR Lease Top 10. Wil je als zakelijke rijder op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Schrijf je dan gratis in bij VZR.