Hybride en EV in middensegment in opkomst

Het aantal automerken dat modellen alleen nog in brandstofvariant verkoopt neemt af. Steeds meer merken bieden de keuze uit een hybride- of EV-variant en laten de diesel geheel achterwege. Dit is terug te zien in de Top 10 van meest verkochte zakelijke auto’s tussen de € 20.000,- en € 40.000,-.

Het rijden in elektrische vorm, of dat nou MHEV, PHEV of EV is, wordt steeds populairder. Van de gehele top 10 hebben alleen de Volkswagen Polo en T-Roc geen hybride- of EV-variant in het assortiment. De Polo blijft wel een verkooptopper met 2.761 registraties afgelopen half jaar.

Ook is te zien dat een aantal merken de hybride overslaat en de keuze geeft uit een benzine- of elektrische variant. Denk hierbij aan de Peugeot 208 en 2008 en de Mini Mini. De Ford Focus, Toyota Corolla en Skoda Octavia wachten nog even met een EV. Bij deze modellen is er genoeg keuze uit benzine- en hybrideversies. Dieselen kan alleen nog met de Audi A3 en Volkswagen Polo.

Keuzestress is te krijgen bij de Kia Niro. De auto van het jaar 2022 en nummer één in de top 10 met 4.361 registraties geeft de keuze uit brandstof, hybride en EV.

Een hybride-auto is een ideale tussenstap voor (zakelijke) rijders die wel elektrisch willen gaan rijden, maar nog aan het laadproces van de auto moeten wennen. Bij een PHEV is stekkeren al nodig, maar kunnen er toch veel kilometers gemaakt worden dankzij de benzinemotor die bijspringt wanneer nodig.

Uit onderzoek van Vereniging Zakelijke Rijders blijkt dat 14 procent van de zakelijke rijders verwacht dat de volgende auto een PHEV zal zijn en dat 51 procent van de huidige PHEV-rijders overstapt op EV. Eenmaal een EV aangeschaft bevalt dit prima, want maar liefst 89 procent kiest bij een nieuwe auto weer voor een EV.

Dit artikel is gebaseerd op de ontwikkelingen in de VZR Lease Top 10. Wil je als zakelijke rijder op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Schrijf je dan gratis in bij VZR.