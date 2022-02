Populariteit EV’s in hogere segment toegenomen

Het elk jaar verscherpen van bijtellingsregels voor elektrische auto’s houdt de consument niet tegen om deze 0-emissie auto’s te kopen. In het hogere segment (vanaf €40.000,-) staan zelf zeven EV’s in de top 10 van meest geregistreerde auto’s van het afgelopen kwartaal.

Tegen het einde van het jaar gaat de verkoop van elektrische auto’s in een stroomversnelling. Het bijtellingstarief en de bijtellingscap gaan het volgende jaar omhoog. Tenminste, tot 2026, want vanaf dan worden EV’s (en brandstofcelauto's) fiscaal gelijkgetrokken met modellen met verbrandingsmotor.

EV’s populair

Het best verkopende model is de Volvo XC40. Maar liefst 2.443 stuks werden afgelopen kwartaal geregistreerd. De volledig elektrische Recharge-modellen namen het merendeel (1.294) voor de rekening. De Ford Mustang Mach-E galoppeerde naar de tweede plek met 2.249 registraties. De Polestar 2, die afgelopen kwartaal ook met voorwielaandrijving leverbaar werd, neemt de derde plek in met 1.926 exemplaren.

Ruimte belangrijke koopfactor

Opvallend is dat ruimte een belangrijke koopfactor is. De populariteit van SUV's en cross-overs neemt toe. De hoge zit en veel ruimte op de achterbank en in de kofferbak geeft een ruimtelijk gevoel. De Audi Q4 en BMW X3 nemen plek 4 en 5 in met 1.810 en 1.725 registraties. Ook de Tesla Model Y biedt veel ruimte en staat op plek 9 met 1.098 stuks. De Model 3, het populairste model van Tesla, staat met 1.257 registraties op plek 7.

Veelzijdigheid accugebruik neemt toe

Naast een gunstige bijtelling en veel ruimte is de snelheid van laden en de veelzijdigheid van het gebruik van de accu ook van belang. Sommige EV’s kunnen al energie teruggeven aan het elektriciteitsnetwerk (Vehicle to Grid - V2G). Dit kwartaal staan er twee auto’s in de top 10 die uitgerust zijn met Vehicle to Load techniek (V2L) techniek. De Kia EV6 (plek 6 met 1.307 registraties) en de Hyundai Ioniq 5 (plek 8 met 1.220 stuks). Met deze techniek wordt de auto een powerbank waarmee elektrische apparatuur zoals een elektrische fiets, kan worden opgeladen.

Hekkensluiter is de Volvo V60. Met 981 registraties neemt deze auto plek 10 in. De V60 is samen met de BMW X3 het enige model dat niet volledig elektrisch verkrijgbaar is. De mild hybride variant is met 743 registraties wel verantwoordelijk voor het grootste deel van de registraties.

Dit artikel is gebaseerd op de ontwikkelingen in de VZR Lease Top 10. Je vindt het volledige overzicht en de verschillende prijscategorieën op de Lease top 10 pagina.

