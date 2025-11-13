Na 28 jaar is er van deze EV voor het eerst één verkocht!

Je hebt goed verkopende EV’s en minder goed verkopende EV’s, maar wat dacht je van een EV waarvan er na bijna 30 jaar eindelijk één is verkocht? Toch is dat het geval bij deze GM EV1, die onlangs voor het eerst in particuliere handen kwam.

Het verhaal van de GM EV1 in Amerika is enigszins vergelijkbaar met dat van de Yue Loong Feeling in Nederland, omdat beide auto’s op een zeker moment letterlijk van de markt werden gehaald en alle bestaande exemplaren terug naar de importeur of fabrikant moesten. Daar houdt het trouwens ook wel op met de overeenkomsten tussen de Feeling en de EV1. De Taiwanees was immers een traditionele en goedkope liftback, de EV1 een aalgladde en revolutionaire EV. Dit is zelfs de eerste moderne EV die in serieproductieging en het mysterie rond de auto wordt alleen nog maar groter als je bedenkt dat General Motors niet alleen de EV1, maar misschien ook wel de hele EV-ontwikkeling (tijdelijk) de nek omdraaide toen het besloot de EV1’s terug te nemen.

Het verhaal van de EV1 begon in 1990, toen het bestuur van de Amerikaanse staat Californië besloot dat autobouwers alleen auto’s in de staat mochten verkopen als ze óók een zero-emissievoertuig voerden. Bij de meeste autofabrikanten werd er prompt een accu en een elektromotor in een bestaand model geschroefd, wat bijvoorbeeld de Toyota RAV4 EV opleverde. General Motors besloot echter om het groots aan te pakken en bedacht een EV die vanaf het prille begin als zodanig werd ontwikkeld. De GM EV1 – General Motors besloot de concernnaam maar eens als merknaam te gebruiken – kreeg dus een eigen platform, een geheel eigen carrosserie, een futuristisch interieur en een elektrische aandrijflijn die we op deze site al eens uitgebreid uit de doeken hebben gedaan.

Doelbewust

Net als nagenoeg alle andere EV’s uit de jaren 90 in Californië kon je de EV1 niet kopen, maar wel leasen. De auto’s bleven dus van GM, waarvan het voordeel voor de autobouwer later zou blijken. Tussen 1996 en 1999 produceerde General Motors uiteindelijk slechts 1.117 exemplaren, veel minder dan gehoopt. De regels in Californië waren inmiddels wat versoepeld en omdat de EV1 General Motors naar verluidt bakken met geld kostte en het bedrijf veel meer (of beter: ‘wel’) geld kon verdienen met de productie en verkoop van traditionele auto, werden alle aanvankelijk zo mooie en ambitieuze plannen rondom de EV1 geschrapt. Heel resoluut geschrapt, mogen we wel zeggen: GM nam alle auto’s terug, voerde het gros aan de schredder en verdeelde een restantje van enkele tientallen auto’s over musea en universiteiten, onder de strikte voorwaarde dat ze niet zouden worden doorverkocht. Ook mochten de onklaar gemaakte auto’s nooit meer rijden en zeker niet de openbare weg op, waarmee een goede voedingsbodem ontstond voor het idee dat General Motors hier doelbewust de elektrische auto als concept zover mogelijk van de realiteit vandaan wilde duwen.

Vanaf 400 dollar

Door het lage productieaantal, de sloop van het gros van die auto’s en de beperkingen rondom het restant is het aannemlijk dat er nog nooit een EV1 in het openbaar te koop is aangeboden. Dat brengt ons bij het nieuws van vandaag, want onlangs was dat voor het eerst wel het geval. Een veilinghuis in Georgia verkocht een ogenschijnlijk erg ongelukkig ogende, beschadigde EV1 onder de naam ‘1997 GMC Electric Vehicle’, maar dat laatste weerhield liefhebbers er niet van om bovenop deze unieke kans te duiken. Het openingsbod stond op 400 dollar en de auto werd verkocht volgens het ‘No Reserve’-principe, maar daarover hoefde de verkopende partij zich geen zorgen te maken. De EV1 ging uiteindelijk namelijk weg voor een ongelofelijke 104.000 dollar (89.500 euro), en dat nog zonder veilingkosten en vooral zonder sleutel.

Vergeten

Het zal geen verrassing zijn dat de auto prompt op YouTube verscheen, en in verschillende Amerikaanse media flink aandacht kreeg. Met name The Autopian volgde het verhaal van chassisnummer 4G5PX2250V0200212 op de voet, en zo weten we nu iets meer over het hoe en waarom van deze veiling. De donkergroene auto heeft naar verluidt heel wat jaartjes doorgebracht op een universiteit in Atlanta, waar hij onder de genoemde voorwaarden tentoon werd gesteld. Daar raakte de auto kennelijk langzaam maar zeker in de vergetelheid en bovendien beschadigd, wat de situatie voor de arme EV1 niet verbeterde. Toen er kennelijk niemand meer over was bij de universiteit die kon vertellen wat en van wie de auto was, merkte de Clark Atlanta University Public Safety agency het ding uiteindelijk maar aan als ‘verlaten’. De EV1 kreeg een sticker en toen daar niet op werd gereageerd, werd de auto weggesleept door iemand die er ongetwijfeld weinig meer in zag dan de zoveelste oude, verlaten studentenbak.

Dat wegslepen blijkt achteraf echter ook de enige manier om een EV1 op de openbare markt te krijgen. De wet in Atlanta bepaalt namelijk dat auto’s die na navraag niet worden geclaimd door een eigenaar, op deze manier legaal mogen worden geveild en dus in handen kunnen komen van een nieuwe eigenaar. Jawel, zónder de moeilijke GM-wurgcontracten waar EV1-‘eigenaars’ tot nu toe wel onder gebukt gaan! De nooit erg succesvolle EV1 vindt dus nu, bijna 30 jaar na zijn conceptie, alsnog voor het eerst een particuliere eigenaar. Wat een verhaal!