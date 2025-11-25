Ga naar de inhoud
Zelfrijdende Tesla in februari mogelijk toegestaan in Nederland

Tesla Model Y Performace
Vanaf februari kunnen we in Nederland hoogstwaarschijnlijk voor het eerst rijden in de zelfrijdende auto’s van Tesla. Het automerk hoopt dat de rest van Europa daarna volgt. Een belangrijke rol ligt bij de Nederlandse keuringsinstantie RDW. Die is overigens niet zo blij met de opvallende aandacht die Tesla schenkt aan de doorbraak. "Neem geen contact meer met ons op", roept de RDW op.

Het Amerikaanse merk Tesla ontwikkelt al lange tijd auto’s die zelf kunnen rijden. Veel auto’s van Tesla hebben op dit moment de optie ‘Full Self-Driving’ (FSD). Maar gebruikmaken van dit technische snufje mag tot op heden niet. De functie is illegaal. Tesla en keuringsinstantie RDW werken nu aan een zogenoemde vrijstelling. Het elektrische automerk van Elon Musk laat op X weten dat het meer dan een miljoen kilometers veilig zou hebben gereden bij testritjes in zeventien verschillende Europese landen. Daarnaast zijn er allerlei andere testen gedaan. En dat biedt een goede basis voor nieuwe wetgeving.

De hoop van Tesla is dat bestuurders met FSD in hun auto straks zonder handen aan het stuur de snelweg op kunnen rijden, waarbij de auto zelf afstand houdt tot de voorganger en de wagen op de rijstrook houdt. Tesla’s moeten ook zelf van rijstrook kunnen wisselen, na bevestiging van de bestuurder. Die bevestiging kun je bijvoorbeeld geven door het gebruiken van de richtingaanwijzer.

Om die technologie in Europa te introduceren, moet gebruik worden gemaakt van een Europese procedure, legt de RDW uit. "Er is een vrijstelling nodig en om die te krijgen moet een lidstaat namens de fabrikant een aanvraag indienen bij de Europese Commissie. Dit betekent dat Nederland (via het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) de aanvraag indient."

Nog niet in hele EU

Met die Nederlandse aanvraag is Tesla er nog niet. "Voor goedkeuring is een meerderheid van stemmen binnen het verantwoordelijke EU-comité vereist", zegt de RDW. Als die meerderheid wordt gehaald, kan er in de hele Europese Unie gebruik worden gemaakt van Tesla’s zelfrijdende auto’s.

Als er geen meerderheid is, blijft de vrijstelling alleen in Nederland geldig. Je kunt je zelfrijdende auto dan wel in Nederland gebruiken. Verwacht wordt dat Tesla in februari toestemming krijgt van de RDW om delen van de FSD te gebruiken. Wanneer hier dan in Europa over wordt gestemd, is niet bekend.

RDW overspoeld

In een bericht op X riep Tesla zijn gebruikers op om de RDW te bedanken en hun enthousiasme te uiten door contact op te nemen met de klantenservice van de RDW. De Nederlandse instantie zelf is hier echter niet zo blij mee. "We bedanken iedereen die dit heeft gedaan. Maar we willen hierbij oproepen om geen contact met ons op te nemen hierover. Het kost onze klantenservice onnodig veel tijd. Bovendien zal dit geen enkele invloed hebben op het wel of niet halen van de planning. Verkeersveiligheid staat voor de RDW voorop: toelating is pas mogelijk zodra de veiligheid van het systeem overtuigend is aangetoond."

