Munro Mk_1: meest offroadwaardige EV ooit

Elektrische auto's zijn er in diverse soorten en maten, maar elektrische offroaders kennen we nog nauwelijks. Dat is waar Munro om de hoek komt kijken. De kleine Schotse fabrikant presenteert de Munro Mk_1, naar eigen zeggen de beste elektrische offroader ooit.

De kans dat Munro Vehicles een belletje doet rinkelen, is bepaald niet groot. Munro is namelijk een nog piepjonge en dus kleine speler in autoland. Het werd in 2019 opgericht met als doel om de beste elektrische offroader ter wereld te maken. Het eindresultaat van zo'n drie jaar ontwikkelen is nu gepresenteerd. Dit is de Munro Mk_1.

De Munro Mk_1 is een hoekige offroader waarvan het no-nonsense-ontwerp je vast doet denken aan dat van auto's als de Land Rover Defender en Ineos Grenadier. De Mk_1 komt dus robuust voor de dag, maar moet dat ook daadwerkelijk zijn. De elektrische offroader moet volgens zijn scheppers net zo slijtvast zijn als de Schotse bergen waarnaar het merk is vernoemd. Volgens Munro gaat de Mk_1 dan ook een mensenleven mee. De garantietermijn bedraagt echter 5 jaar of 100.000 miles.

Met tot 380 pk en 700 Nm moet de eenvoudig te onderhouden Mk_1 zich zonder problemen door elk soort ondergrond kunnen ploegen. Opvallend: Munro kiest niet voor twee elektromotoren om de voor- en achteras mee aan te drijven. In plaats daarvan heeft de Mk_1 één centraal in de auto geplaatste elektromotor waarvan het vermogen via een differentieel over de voor- en achteras wordt verdeeld. De Mk_1 heeft dus gewoon aandrijfassen.

De elektrische terreinwagen met een wielbasis van 330 centimeter (130 inch, dat kennen we van de oude Defender) biedt plaats aan tot vijf inzittenden, heeft een maximum laadvermogen van 1.000 kilo en kan tot 3.500 kilo trekken. Op de particuliere markt lijkt Munro zich niet specifiek te richten, het bedrijf noemt namelijk vooral voorbeelden waarbij de Mk_1 gebruikt wordt in de bouw, landbouw en mijnbouw. De terreinbeul zou ook ideaal zijn voor hulpdiensten of voor overheidsinstanties die wegen op afgelegen plekken onderhouden. De Mk_1 heeft een gewichtsverdeling van 50:50 voor/achter, heeft twee versnellingen en kan water met een diepte van tot 80 centimeter bedwingen.

De Munro Mk_1 is overigens niet alleen met 380 pk beschikbaar. Er komt ook een variant met een systeemvermogen van 300 pk. Beide motorversies zijn te combineren met een 61 kWh of 82 kWh accu. Met het grootste pakket kom je tot 306 kilometer ver. Omdat Munro er vanuit gaat dat de rest van de auto het accupakket overleeft, is het ook mogelijk om bij het bedrijf aan te kloppen voor een nieuw accupakket. De krachtigste variant zoemt in 4,9 seconden naar een snelheid van 100 km/h.

Munro Vehicles wil dit jaar 50 exemplaren van de Mk_1 produceren. In 2024 moet de productie omhoog door 300 mensen aan te nemen. Volgend jaar wil Munro dan ook ook 250 auto's produceren, maar ook dat is niet genoeg. Vanaf 2027 moeten jaarlijks namelijk 2.500 auto's de fabriekspoorten verlaten.