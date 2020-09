Mitsubishi Eclipse Cross stevig onder het mes

De Mitsubishi Eclipse Cross draait ondertussen alweer drie jaar mee met zijn opzienbarende uiterlijk: volgens zijn baasjes de hoogste tijd voor een vernieuwingsslag. Of het model volgend jaar ook naar Europa komt, is nog niet helemaal duidelijk.

Om de wereld alvast nieuwsgierig te maken naar de ingrijpend vernieuwde Eclipse Cross, stuurt Mitsubishi deze nieuwe teaser rond. Dat is de eerste keer dat Mitsubishi de nieuweling in de (verduisterde) schijnwerpers zet, hoewel er al langere tijd geruchten rondgingen over de facelift. Zoals het ernaar uitziet is aan de tekentafel vooral aandacht besteed aan de neuspartij van de SUV.

Wie de neus van de eerder gepresenteerde Engelberg Tourer Concept erbij pakt, ziet veel gelijkenissen. Neem de grote verchroomde ‘boomerang’ onder de koplampen en de scherpe platte strook ledjes voor de dagrijverlichting. In de weerspiegeling voor de auto in een soort glazen wand is de neus nog iets beter te zien. Daar komt het zwarte vlak dat als grille fungeert ook duidelijk naar voren.

Aan de achterkant lijkt op het eerste oog weinig te veranderen. Wie echter wederom in de weerspiegeling van het raam áchter de auto kijkt, ziet dat er wel degelijk veel is herzien. De doorlopende lichtbalk is passé, waardoor de 'dubbele achterruit' hoogstwaarschijnlijk verdwijnt. De vorm van de lampen doet denken aan de vorm die Mitsubishi eerder tekende op de e-Volution Concept.

In de bijgeleverde tekst wordt veel nadruk gelegd op de Noord-Amerikaanse komst van de SUV. Zo benadrukt Mitsubishi dat de vernieuwde Eclipse Cross een belangrijk punt is in de eerdere belofte van het merk om de Amerikaanse showrooms van veel nieuws te voorzien. Ook spreekt men nu enkel over het Noord-Amerikaanse debuut dat in het eerste kwartaal van 2021 gaat plaatsvinden. Bevestigt Mitsubishi hiermee min of meer dat het Europese hoofdstuk sluit voor de opmerkelijke SUV?