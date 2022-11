Mitsubishi Delica Mini: kopiëren en plakken

Mitsubishi viert dat het 55 jaar geleden is dat het de eerste Delica presenteerde. Hoe vier je je Delica-verjaardag? Precies, door voor het eerst met een Delica in het in Japan o zo populaire Kei-car segment te komen.

Delica is een naam die Mitsubishi tegenwoordig op meerdere modellen toepast, maar die in 1968 debuteerde op een lichte bedrijfswagen waarvan we in Europa nakomelingen als de L300 en later de grotere L400/Space Gear kregen. Na het Europese afscheid van die laatste is de modelnaam Delica in Japan eigenlijk nooit weggeweest. In 2006 debuteerde de Delica D:5, een inmiddels behoorlijk op leeftijd geraakte SUV-achtige MPV met schuifdeuren die in 2018 een heftig front kreeg aangemeten. Maar er waren (en er zijn) meer Delicas. Zo was de Delica D:3 in feite de Mitsubishi-versie van de Nissan Evalia/NV200 en verkoopt het in Japan een compacte MPV-achtige die Delica D:2 heet. Die Delica D:2 is een Mistubishi-derivaat van de Suzuki Solio. Dat is verre van een grote jongen, maar hij is te groot om een Kei-car te zijn. Om het 55-jarige bestaan van de naam Delica te vieren, doet Mitsubishi zichzelf en de Japanse automarkt binnenkort de eerste kei-Delica ooit cadeau.

Mitsubishi geeft al de eerste beelden vrij van de Delica Mini geheten nieuwkomer. Alhoewel, nieuwkomer ... In feite is de Delica Mini helemaal niet zo nieuw en juist dát maakt hem misschien wel intrigerend. Om hem te duiden, moeten we even een blik werpen op een ander stel kleintjes van Mitsubishi. Zo verkoopt het merk in thuisland Japan de huidige generatie eK en eK Space waarbij de tweede de hogere en met schuifdeuren uitgeruste zogenoemde tallboy-versie van de eerste is. De eK's zijn samen met Nissan ontwikkeld en Nissan noemt zijn modellen Dayz en Dayz Roox. Van de non-Space eK verkoopt Mitsubishi ook een elektrische variant, de eK X EV en ook Nissan heeft een stekkeruitvoering van zijn Dayz-equivalent, al heet die weer Sakura. Waarom we zo uitweiden over deze andere kleine Mitsubishi? Welnu, de Delica Mini is in feite gewoon een Mitsubishi eK Space, maar dan net even anders.

Van de eK Space verkoopt Mitsubishi al een met cross-overelementen overladen avontuurlijker uitgedoste variant die eK Space X heet. Die neemt Mitsubishi als basis voor de Delica Mini. In die hoedanigheid krijgt dat kleintje een ander front aangemeten dat enigszins lijkt op dat van de Delica D:5 vóór de facelift, wat op zichzelf al opvallend is. Mitsubishi hangt ander bumperwerk rond het modelletje in de hoop het onderscheid tussen de eK Space X en Delica Mini te vergroten. Ergens is het niet zo vreemd dat Mitsubishi dezelfde auto met een andere naam en een ander front op de prijslijst zet. Diverse Japanse fabrikanten leveren een variant van een model met een ander front dat een toevoeging als 'Custom' achter zijn naam krijgt. Mitsubishi maakt van zijn Kei-derivaat in dit geval een losstaand model.

Kortom, voor ons Europeanen is de automarkt van Japan een bijzondere en met de nieuwe Delica Mini bewijst Mitsubishi dat daar volop bijzondere keuzes worden gemaakt. Om jullie nog verder de Delica-wereld in te trekken dan we al gedaan hebben, vragen we om een klein beetje betrokkenheid:

Welk neusje vind jij dat de kleine Mitsubishi het beste staat? Dat van de Mitsubishi eK Space X of het exemplaar van de Delica Mini?