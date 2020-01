Mitsubishi toont eK Space

Een snelle terugblik. In maart vorig jaar stelde zowel Mitsubishi als Nissan een nieuw setje kei-cars aan de wereld voor: respectievelijk de eK Wagon en de Dayz. Van de vorige generaties van die twee technische identieke broertjes bestonden ook versies met een nóg hoger koetsje. Bij Mitsubishi ging die versie als eK Space door het leven, maar de nieuwe generatie eK Wagon moest het vooralsnog zonder die ruimtelijker ingestelde versie stellen. Tijdens de Tokyo Motor Show liet Mitsubishi de Super Height K-Wagon Concept zien, een auto waarmee het merk vooruitblikte op de nieuwe eK Space en vandaag is die auto in productievorm gepresenteerd.

Net als de Mitsubishi de vorig jaar gelanceerde eK Wagon ook als stoerder vormgegeven eK X levert, is ook de hogere eK Space er in de vorm van een van een stoerdere snuit voorziene eK X Space. Waar die variant duidelijk is aangekleed met het 'SUV-neusje' van Mitsubishi, moet de nieuwe eK Space, dus zonder X, het met een veel minder sprankelende snuit en zonder zaken als zwarte kunststof wielkastranden doen. De werkplek van de eK Space is overigens niet anders vormgegeven dan die van z'n minder hoge broeders. Hét grote voordeel van de eK Space ten opzichte van de eK Wagon is ongetwijfeld de aanwezigheid van twee schuifdeuren voor de achterpassagiers. De eK Wagon moet het immers gewoon met achterportieren stellen.

Technische specificaties houdt Mitsubishi nog even onder de pet, maar reken er maar op dat ook de eK Space een 658 cc grote driecilinder krijgt die zowel met als zonder turbo te krijgen is en gekoppeld kan worden aan een handbak en aan een CVT-automaat. Hoe hoog de nieuwe eK Space is, is ook niet bekend. Het hoogteverschil tussen de vorige generatie eK Wagon en eK Space bedroeg 30 centimeter, mik er maar op dat dat ook deze eK Space dat aantal centimeters boven de nieuwe eK Wagon uittorent.