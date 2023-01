Mitsubishi ASX: van uitgangspunt tot kopie

Het is lastig om niet te lachen bij het zien van de ‘nieuwe’ Mitsubishi ASX, die immers wel érg weinig moeite doet om te verhullen dat het om een Renault Captur gaat. Hoe diep dit model gezonken is, wordt pas echt duidelijk als we terugblikken op de eerdere relatie die de ASX met Franse merken had. Andere merken, maar vooral ook een hele andere verstandhouding.

Bij Mitsubishi lijken ze zelf ook niet helemaal tevreden met de huidige gang van zaken. De nieuwe ASX wordt door het merk immers aangeduid als een ‘tussenoplossing’, die de plaats van de ASX warm moet houden totdat er weer een meer definitieve oplossing klaarstaat. De mate waarin Mitsubishi zijn tot voor kort best goede positie op de Europese markt heeft kwijtgespeeld, is best opmerkelijk te noemen. De nieuwe Outlander komt bijvoorbeeld vooralsnog niet naar Europa en het complete gamma bestaat los van de Renault-kloon uit de Eclipse Cross en de Space Star. Het enige wapenfeit waar het Japanse merk nu nog op kan beroemen, is dat die laatste zich in Nederland de goedkoopste nieuwe auto mag noemen.

De Mitsubishi ASX heeft in Nederland nooit in de schaduw kunnen staan van de door bijtellingsnormen geholpen Outlander, maar vond hier door de jaren heen toch ook zo’n 13.000 kopers. Niet gek, want met de ASX was Mitsubishi er in 2010 lekker op tijd bij in dit segment. Dit geheel in tegenstelling tot de Franse merken, die kennelijk dachten dat dat hele SUV-gedoe wel weer een keer over zou waaien.

Toen dat niet zo bleek te zijn, moest er in Frankrijk met grote spoed een oplossing komen. Renault had min of meer geluk en kon bij de Koreaanse dochter Renault Samsung Motors de Koleos losweken, al werd dat bepaald geen doorslaand succes.

Bij PSA, zoals het samenspel tussen Peugeot en Citroën destijds nog heette, was het antwoord op de prangende SUV-vraag wat minder voor de hand liggend. Om toch maar zo min mogelijk moeite te doen – en zo snel mogelijk een SUV te hebben – wendde men zich tot Mitsubishi. De tweede generatie van de Outlander werd zodoende ook gevoerd als Citroën C-Crosser en Peugeot 4007.

In 2012 was de ASX aan de beurt voor een Franse make-over. Bij Peugeot werd die auto omgetoverd tot Peugeot 4008, Citroën noemde ‘m Citroën C4 Aircross. Interessant is overigens dat deze auto’s bij Peugeot en Citroën als opvolgers van de op de Outlander gebaseerde modellen werden gepresenteerd, terwijl ASX en Outlander bij Mitsubishi uiteraard naast elkaar bestonden. Van de ASX-klonen kwam alleen de Citroën naar Nederland, maar ook die auto is hier te lande een zeldzame verschijning.

Tja, en dan terug naar het heden. In plaats van een voorloper die door Europese merken als uitgangspunt wordt gebruikt, is de ASX nu zélf een haastklus op basis van een oer-Europees product. Het kan verkeren.