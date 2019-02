Mitsubishi ASX weer gefacelift

Mitsubishi's ASX draait mee sinds 2010 en je zou verwachten dat er in Japan hard wordt gewerkt aan een volledig nieuwe generatie. Niets van dat alles. Mitsubishi voert namelijk wéér een facelift door op zijn negen jaar oude model. De auto ging in 2012 én in 2016 al onder het mes en is daarnaast een aantal keren van een modeljaarupdate voorzien.

De ASX krijgt een herzien front waarbij de momenteel actuele versie van Mitsubishi's Dynamic Shield-designtaal over de auto is uitgestort. De ASX krijgt een nieuwe voorbumper en aan de achterzijde zijn het vooral de vernieuwde lichtunits en de toevoeging van een skidplate die in het oog springen.

Op de motorenlijst zet Mitsubishi een 2,0-liter MIVEC-benzinemotor, die is gekoppeld aan een handgeschakelde vijfbak en ook valt te koppelen aan een CVT-transmissie. We mikken erop dat die krachtbron 150 pk levert. Zowel voor- als vierwielaandrijving is leverbaar. De 117 pk sterke 1.6 komt te vervallen. Daarnaast maakt de ASX kennis met Forward Collision Mitigation. In het interieur monteert Mitsubishi een nieuw infotainmentsysteem dat is gekoppeld aan een nu 8-inch- in plaats van 7-inch-display. De duurdere versies worden uitgerust met navigatie van TomTom.

Meer informatie, dus ook over de nieuwe aandrijflijn, volgt in de aanloop naar Genève.