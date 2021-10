Nieuwe Mitsubishi Outlander PHEV onthuld

De plug-in hybride versie van de uitgaande generatie Outlander was in Europa en met name in Nederland tussen 2013 en 2015 niet aan te slepen. Mitsubishi wist niet wat het overkwam toen het zijn verkopen dankzij de Outlander PHEV in die periode jaarlijks met ruim 8.000 stuks zag toenemen. Het fiscale voordeel waar plug-ins destijds vaak voor in aanmerking kwamen, bestaat al even niet meer en als gevolg daarvan zijn ook de verkoopcijfers van de Outlander PHEV in Nederland niet meer wat ze waren. Mitsubishi laat nu de nieuwe Outlander PHEV zien, maar of die ook naar ons land komt, is voorlopig nog maar de vraag.

Technische specificaties van de nieuwe plug-in hybride versie van de actuele Outlander deelt Mitsubishi nog niet. Voor de Nederlandse consument heeft het ook nog weinig zin om uit te zoeken wat het elektrische rijbereik van de nieuwe Outlander PHEV is, vooralsnog lijkt het er namelijk op dat de ooit zo populaire Outlander PHEV hier geen opvolger krijgt.

Mitsubishi meldde in 2020 dat het na de marktintroductie van de toen net gefacelifte ASX geen nieuwe of vernieuwde modellen meer op de Europese markt zou brengen. Daar kwam Mitsubishi dit jaar op terug door te zeggen dat er voor Europa in ieder geval twee op Renault-basis geplaatste modellen in het vat had zitten. De begin dit jaar al gepresenteerde nieuwe Outlander staat op het CMD-CD-platform van Renault-Nissan en zit straks ook onder de nieuwe X-Trail van Nissan waar Mitsubishi's SUV een broertje van is. De Nederlandse importeur zegt tegen AutoWeek dat "[...] de nieuwe Outlander en PHEV-variant daarvan vooralsnog niet bestemd zijn voor de Europese markt." Dat betekent niet dat de nieuwe Outlander niet een van de twee voor Europa aangekondigde auto's is, maar bepaald hoopgevend klinkt het niet.

De nieuwe plug-in hybride Outlander krijgt een doorontwikkelde versie van de bekende S-AWC-aandrijflijn van de reeds bekende Outlander PHEV. Die bestaat uit elektromotoren en een benzinemotor en een accupakket.