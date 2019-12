De Tweeling: Mitsubishi Outlander - Peugeot 4007 - Citroën C-Crosser

Autoland is een grillige plek en dat betekent dat het voor autofabrikanten niet altijd mogelijk is om vol op elke trend in te zetten. Inmiddels is bij iedereen wel duidelijk dat een merk alleen met een gamma vol hoogpotigen nog een toekomst heeft, maar in het eerste decennium eeuw was de volle omvang van de SUV-wens van de consument nog niet helemaal duidelijk. Mitsubishi, als vanouds sterk op dit vlak, was er net als veel andere Aziatische merken vroeg bij. De eerste Outlander verscheen al in 2001. In 2006 was het al tijd voor een volledig nieuwe, tweede generatie. Die kenmerkte zich destijds nog niet door een plug-in hybride aandrijflijn, maar viel wel op met zijn moderne lijnenspel.

Dat ontging kennelijk ook de directie van PSA niet. Toen bleek dat een hoogpotige rap noodzaak werd, wendde men zich vlot tot Mitsubishi. Bij Citroën ging men voor het alleszeggende ‘C-Crosser’, Peugeot koos voor 4007. Beide auto’s onderscheidden zich met een geheel eigen neus, waarbij de Peugeot werd voorzien van een hekwerk waar de spreekwoordelijke honden geen brood van lusten. De Citroën kreeg een bescheidener front en is met zijn grote, bolvormige lichten en fraai in de motorkap verwerkte ‘chevrons’ optisch wat beter in balans.

Aan de achterkant werd er aanzienlijk minder moeite in de ‘Franse’ modellen gestoken en volstond men met andere achterlichten. Door hun rode in plaats van witte glas komen de inzendingen van Citroën en Peugeot hier iets traditioneler voor de dag dan de Mitsubishi. Ook aan de binnenkant was men snel klaar. Wat andere bekledingsstoffen en natuurlijk een eigen logo op het stuur maakten het feest hier compleet.

Net als de Outlander stonden de C-Crosser en 4007 tot 2012 in de showrooms. Terwijl voor Europa bestemde Outlanders bij Nedcar in Born in elkaar werden geschroefd, liepen de Peugeot en Citroën opmerkelijk genoeg in Japan van de band. In feite zijn de versies van PSA dus Japanser dan het origineel.

De liefde tussen Peugeot, Citroën en Mitsubishi bracht overigens nog meer kinderen voort. Zo werd de hier besproken drieling min of meer opgevolgd door een reeks compactere modellen op basis van de Mitsubishi ASX. Ook kennen we nog de elektrische Citroën C-Zero en Peugeot Ion, die nagenoeg identiek zijn aan de opmerkelijke Mitsubishi i-Miev. Anno 2019 is zo’n samenwerking minder voor de hand liggend, al was het maar omdat Mitsubishi zichzelf aan Renault heeft verbonden.