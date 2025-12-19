Ga naar de inhoud
MisterGreen gaat ten onder aan afschrijving Tesla’s

Vloot wordt opgesplitst

Jan Lemkes

Leasemaatschappij MisterGreen, dat zich uitsluitend met Tesla’s bezighoudt, gaat verdwijnen. Het bedrijf blijkt niet opgewassen tegen de afschrijving van Tesla’s.

MisterGreen wordt al zolang Tesla bestaat in één adem genoemd met het merk. Het Nederlandse bedrijf zag een toekomst in Tesla en in de direct superpopulaire Model S, en heeft het initiële succes met de Model 3 en Model Y lang kunnen volhouden. Nu stopt dat echter. BNR meldt dat als eerste en baseert zich op correspondentie die suggereert dat vooral de afschrijving van de aanzienlijke Tesla-vloot van MisterGreen het bedrijf teveel is geworden. Dat snijdt hout, want met constante prijsverlagingen van nieuwe Tesla’s is het ongetwijfeld niet altijd leuk geweest om een grote vloot Tesla’s in de lucht te houden.

Mistergreen Mister Green Tesla

Mistergreen wordt onderverdeeld in twee delen. De Nederlandse en Belgische vloot wordt overgenomen door Rebel Lease, terwijl de Duitse tak van MisterGreen in handen komt van Van Mossel Autolease Deutschland. Duits met een Nederlands randje dus, alsnog.

