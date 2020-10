Minder druk op de weg sinds oproep Rutte

"We zien dat het sinds vorige week maandag minder druk is geworden op de weg", vertelt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. Het was in de week na de persconferentie 11 procent minder druk op de weg dan in dezelfde week vorig jaar, terwijl het de week voor de oproep nog 8 procent was. Volgens Rijkswaterstaat was het lange tijd zo dat het in de spits weliswaar minder druk op de weg was, maar overdag niet. "Nu is het zowel in de spits als overdag minder druk, het woon-werkverkeer is afgenomen."

Alleen vrachtverkeer toegenomen

Dat mensen minder de weg op gaan, bevestigen ook de cijfers over het aantal gereden kilometers. "Dat was afgelopen week 14 procent minder dan vorig jaar, de week ervoor was dat nog 9 procent minder", zegt de woordvoerder van Rijkswaterstaat. Een verschil van 5 procentpunt.

Het aantal ritten is veel minder gedaald dan je op basis van de daling van de drukte en het aantal gereden kilometers zou denken. Begin maart werden per auto gemiddeld dertien ritten per week afgelegd, nu is dat 12,2. "Op het dieptepunt medio maart was het 7,2", zegt de woordvoerder. De ritten die we nu nog maken, zijn vooral kortere ritten.

Rijkswaterstaat ziet ook in de cijfers dat het grensoverschrijdend verkeer naar België en Duitsland een dalende lijn laat zien. "Dat telt ook mee in de overall-afname." Alleen het vrachtverkeer neemt toe, met 14 procent ten opzichte van vorig jaar.