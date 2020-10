'Acht procent minder verkeer halveert aantal files'

Het is niet de eerste keer dat er tijdens deze crisis interessante uitspraken gedaan worden over wat de afgenomen verkeersdrukte voor gevolgen heeft. Het is volgens I&W wél de eerste keer dat het echt voor het landelijke hoofdwegennet duidelijk is geworden. Henk Taale, van het team 'Monitoring en Evaluatie' van I&W, laat aan BNR Nieuwsradio weten dat een relatief kleine afname van verkeer forse gevolgen heeft voor mogelijke opstoppingen. "Ik heb heel vaak een beetje vanuit een onderbuikgevoel geroepen: als we nou toch eens tien procent van het verkeer konden kwijtraken, zijn we waarschijnlijk het grootste deel van de files kwijt." Die vlieger blijkt inderdaad op te gaan. I&W constateert dat het aantal files in Nederland al halveert bij acht procent minder verkeer.

Die acht procent vermindering is de situatie waarin we nu zitten. Volgens Taale zijn er tijdens de traditionele ochtendspitstijden nu tien procent minder verplaatsingen en tijdens de avondspits vijf procent. Over de hele dag gezien gaat het om acht procent. Het verkeer dat je nu 'mist', zit 'm volgens Taale vooral in het thuiswerken. "We weten dit nu, laten we hier nu op verdergaan door mensen te stimuleren thuis te (blijven, red.) werken, minder in de spits te reizen, andere mobiliteit kiezen, noem maar op. Als je verkeer voornamelijk in de spits vermindert, dan zie je dat het aantal files een stuk minder is."