'Thuiswerken en verkeersspreiding blijven essentieel'

Sharon Dijksma, wethouder Verkeer en Vervoer in Amsterdam, verwacht dat er uit de coronacrisis grote lessen getrokken kunnen worden als het aankomt op drukte in het verkeer. De crux is volgens haar het vasthouden van een deel van het thuiswerken na de crisis. Ga je wel naar kantoor, dan kan er volgens haar meer gekeken worden naar spreiding van de rijtijden: "Je kunt bepaalde tijden thuiswerken, maar ook later naar kantoor gaan of later naar huis. Het gaat om het spreiden van werktijden, waarbij mensen misschien één of twee dagen in de week thuiswerken. Als ze dat doen, tien tot vijftien procent meer thuiswerken, dan betekent dat alleen al in onze metropoolregio 85.000 tot 100.000 minder reizen per dag plaatsvinden," zo vertelt het voormalige Tweede Kamerlid bij BNR Nieuwsradio.

In haar ogen zijn dit inzichten die niet alleen door de crisis ingegeven zijn, maar is men er nu vooral een stuk ontvankelijker voor geworden: "We zijn nu noodgedwongen meer gaan thuiswerken en ik denk dat mensen daardoor de vooroordelen daarover langzamerhand van zich zijn gaan afschudden. Het blijkt in de praktijk door de digitale revolutie (...) toch enorm mee te vallen." Er is volgens haar ook best veel bereidheid, zowel onder werkgevers als werknemers, om na de crisis hier voor een deel aan vast te houden.