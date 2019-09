Miljoenennota: belastinghervormingen bevestigd

Het is Prinsjesdag, dus is er ook op autogebied het nodige financiële nieuws te melden. Toch? Dankzij het eerder gepresenteerde klimaatakkoord valt dat eigenlijk wel mee, hoewel de geruchten van toen nu wel worden bevestigd.

De aan mobiliteit gelinkte onderwerpen in de vandaag gepresenteerde miljoenennota 2020 hebben zoals verwacht allemaal direct of indirect te maken met de energietransitie en CO2-reductie.

Dat volledig elektrische auto’s ook in 2020 worden gestimuleerd met bijtellingsvoordeel en een vrijstelling van bpm en motorrijtuigenbelasting wisten we al. In de miljoenennota is echter vooral de angst voor overstimulering een belangrijk onderwerp. Daarom wordt er straks strak bijgehouden hoe het aantal elektrische auto’s zich ontwikkelt, zodat de maatregelen eventueel kunnen worden beperkt. Dat de maatregelen nog altijd veel effect hebben, bleek overigens eerder vandaag: de tienduizendste Tesla Model 3 staat inmiddels op kenteken.

Rekeningrijden

Op de langere termijn komen we een complete hervorming van het autobelastingstelsel tegen, zoals bij de presentatie van het concept-klimaatakkoord al werd voorspeld. Door de van mrb vrijgestelde EV’s wordt de noodzaak daarvoor groter, waarbij de roep om een vorm van kilometerbeprijzing ofwel rekeningrijden wederom volop te horen is. ‘Dit voorkomt dat een steeds kleinere groep de inkomsten opbrengt’, valt in de vandaag gepresenteerde plannen te lezen.

Onder het nieuwe stelsel moet derhalve iedereen die van de infrastructuur gebruikmaakt betalen, dus niet alleen de mensen die met een auto met verbrandingsmotor rondrijden. Deze belastingherziening staat voor 2025 gepland, waarbij de verwachting is dat een groot deel van het Nederlandse wagenpark in dat jaar elektrisch zal zijn.

Drie mogelijkheden

Hoe het betalen naar gebruik er precies uit komt te zien, is uiteraard nog niet bekend. In de aanloop naar de hervormingen worden minstens drie mogelijke varianten onderzocht door het kabinet. Tegelijkertijd worden de noodzakelijke voorbereidingen uitgetekend en waar mogelijk ook al in gang gezet. Overigens moet betalen naar gebruik niet alleen de uitstoot terugdringen, maar wordt het ook gepresenteerd als een wapen tegen files.

Wie denkt vaker het vliegtuig te pakken als er per kilometer moet worden betaald komt overigens bedrogen uit, want ook een vliegbelasting prijkt op de lijst met in 2020 in te voeren maatregelen.