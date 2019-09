Tienduizendste Tesla Model 3 op Nederlands kenteken

We moesten er massaal ‘even’ op wachten, maar sinds begin dit jaar is de Tesla Model 3 dan eindelijk ook in ons land te koop. Dat hebben we geweten ook. De nieuwe instap-Tesla eiste al snel zijn plekje hoog in de verkooplijsten op. Afgelopen juni liet hij zelfs elk denkbare nieuwe auto achter zich en ging er met de eer vandoor als best verkochte auto van de maand. Nu is het moment daar dat de Model 3 door de befaamde tienduizendgrens schiet. Dat blijkt uit cijfers van Kentekenradar.nl. Volgens deze online database zijn er deze maand tot nu toe al 2.183 nieuwe Model’s 3 op Nederlands kenteken geregistreerd, waarvan 9 september de drukste dag bij het RDW was met 363 registraties. Juni was tot nu toe de beste maand met 2.484 registraties. Met nog een kleine twee weken te gaan, belooft september echter hoger uit te vallen.

Over heel het jaar gezien was 28 maart met 512 auto’s de drukste dag voor Tesla. Het is niet elke dag zo’n drukke bedoening, want op bijvoorbeeld vijf werkdagen werd slechts één Model 3 geregistreerd. Het daggemiddelde van dit jaar ligt op 57 exemplaren. Verder valt het op dat in de eerste acht maanden van dit jaar de zwarte kleur met afstand het populairste was (aandeel van ruim 50 procent), maar dat sinds de intrede van kosteloze witte lakkleur deze flink aan populariteit heeft gewonnen. In september is dat namelijk tot nu toe de meest bestelde lakkleur (33 procent tegen 21 procent voor zwart).

Met de verkoop van het tienduizendste model is de Tesla Model 3 volgens de database de Volkswagen Polo gepasseerd in de verkoopranglijsten. Tot gisteren waren dat namelijk ‘nog maar’ 9.529 exemplaren. Ford heeft dit jaar tot nu toe 8.265 Focus’en verkocht.