Klimaatakkoord: dit staat ons te wachten

239 pagina’s dik, dat is het klimaatakkoord waar al weken, zo niet maanden, over wordt gesproken. Wij scrollen gelijk door naar pagina 44, waar met grote letters 'mobiliteit' boven staat. Daar vinden we veel wijzigingen, tijd voor een overzicht! Het belangrijkste nieuws voor leaserijders vinden we onder het kopje ‘bijtelling’. Deze wordt voor volledig elektrische auto’s compleet op zijn kop gezet. Hebben we nu nog een magische catalogusprijs-grens van €50.000 waarover nog maar 4 procent bijtelling moet worden betaald, volgend jaar zakt die grens al naar € 45.000 en stijgt het gunstige bijtellingstarief daarover meteen naar 8 procent. In 2021 is de grens € 40.000 met een verlaagde bijtelling van 12 procent, een jaar later wordt dat 16 procent. Dat blijft vervolgens gelijk tot 2024. 2025 gaat de boeken in als het laatste jaar waarin EV-rijders kunnen genieten van een gunstige bijtelling. Over de eerste €40.000 van de nieuwprijs betalen zij dan 17 procent bijtelling. Vanaf 2026 moet over de gehele nieuwprijs de volle mep betaald worden.

Beleid 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Bijtelling percentage 8% 12% 16% 16% 16% 17% 22% Voordeelgrens € 45.000 € 40.000 € 40.000 € 40.000 € 40.000 € 40.000 n.v.t.

Mrb

Ook worden ook de regels voor de motorrijtuigenbelasting (mrb) rondom emissieloze auto's aangescherpt. In 2025 betalen de bestuurders van deze auto’s een percentage van de mrb van 25 procent. Vanaf 2026 zal dit het volle bedrag worden. Ook bestuurders van bestelbussen moeten eraan geloven. Om elektrische bussen te stimuleren, gaat de mrb voor bestelbussen vanaf 2021 met €24 per jaar omhoog. Daarna blijft dit bedrag doorstijgen tot een max van jaarlijks €72 extra.

Rekeningrijden

Daarnaast bevestigt het kabinet dat het een onderzoek start naar rekeningrijden. Er staan, zoals we als eerder wisten te melden, drie opties open voor 2026:

EV’s betalen per kilometer, auto’s op fossiele brandstoffen betalen volgens het huidige systeem. Iedere automobilist betaalt per kilometer, zonder spitsheffing. Iedere automobilist betaalt per kilometer, inclusief spitsheffing.

Diesel

Dieselrijders komen er ook niet ongeschonden vanaf. Vanaf 2021 gaan de accijns op diesel met 1 cent omhoog. In 2023 komt daar nog een cent bij.

Parkeren EV's

Er is ook goed nieuws voor EV's: gemeentes mogen vanaf 2021 een lager parkeertarief hanteren voor elektrische auto's. Later dit jaar zou daarvoor een wetsvoorstel worden ingediend.

Stimuleren

Het kabinet zegt er alles aan te doen om het eerder vastgestelde streven, om in 2030 alleen nog elektrische auto’s in de showroom te hebben staan, te realiseren. Zo wordt de laadinfrastructuur verder uitgerold en gaat het auto’s op waterstof extra stimuleren. Daarnaast zouden er ook miljoenen klaarliggen voor particuliere bestuurders die willen overstappen op een EV. Eerder werd over een subsidie van €6.000 gesproken, dat zou volgens de NOS nu zijn teruggeschroefd naar €3.000. Een definitief besluit volgt.

De reactie van de RAI en Bovag op de plannen vind je hier. De ANWB meent dat de plannen voor de stimulering van de elektrische auto er goed uitzien. Zij vindt het belangrijk dat de aanschaf van goedkopere elektrische auto's wordt gestimuleerd, waardoor op termijn een goede tweedehandsmarkt kan ontstaan.