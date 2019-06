‘Rekeningrijden komt vanaf 2026’

De nieuws-pushberichten vlogen vandaag in het rondte, want klimaatakkoord lijkt een stapje dichterbij te zijn. Het hele plan zou aankomende vrijdag gepresenteerd worden, maar mondjesmaat lekt het een en ander al door. Na een stijgende gasprijs valt nu voor de zoveelste keer het woord ‘rekeningrijden’ in de wandelgangen. Na berichtgeving van het RTL Nieuws ging de NOS op onderzoek uit en zij kwamen meer te weten. Het kabinet zou vanaf 2026 rekeningrijden willen invoeren waarbij automobilisten dus per kilometer een bedrag gaan betalen. De huidige Motor Rijtuig Belasting (MRB) zou daardoor wegvallen.

Er wordt gesproken over drie mogelijke opties die een commissie van een nieuw kabinet op een rij gaat zetten. Bij de eerste mogelijke variant wordt over rekeningrijden voor enkel elektrische auto’s gesproken. De auto’s op fossiele brandstoffen betalen dan nog wel gewoon MRB. In de tweede variant moeten alle auto’s per kilometer betalen, maar komt er geen speciale heffing voor de bestuurders die tijdens de spits de weg opgaan. Bij een derde variant komt die spitsheffing er wel.

Aanstaande vrijdag verwachten we definitief nieuws te horen!