MG's nieuwste SUV in beeld

AutoWeek heeft uit de database van het Chinese Ministerie van Industrie en Transport de eerste foto's van MG's op stapel staande nieuwe SUV opgedoken. De auto gaat gezien de modelnaam op de achterklep One heten.

Volgens de door MG bij de Chinese autoriteiten ingediende informatie is de One een 4,58 meter lange SUV met een wielbasis van 2,67 meter. Daarmee is -ie in de lengte nagenoeg identiek aan de 4,57 meter lange HS, die net als de ZS in China overigens al in gefacelifte vorm rondrijdt als Pilot. Opvallend genoeg is de wielbasis van de auto op deze foto's zo'n 5 centimeter korter dan die van de HS. Hoe MG de One precies positioneert, is vooralsnog onduidelijk, al lijkt het er wel sterk op dat de One met zijn aflopende neus en dito daklijn moet inhaken op de populariteit van sportiever georiënteerde SUV's.

Onder de kap ligt een geblazen viercilinder benzinemotor met 1.500 cc inhoud. Het vermogen bedraagt 181 pk. Waarschijnlijk komen er ook geëlektrificeerde varianten. Zo is de ZS in Europa altijd een EV en wordt de HS in ons deel van de wereld alleen als plug-in hybride EHS geleverd. Over een eventuele komst van de One naar Europa is nog niets bekend. Hoe zou niet de eerste MG zijn die aan de Nederlandse neus voorbijgaat.