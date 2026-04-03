De MG S9 PHEV is de goedkoopste zevenzits SUV van Nederland

€ 6.464 per zitplaats.

MG S9 PHEV
Jan Lemkes
De MG S9 PHEV is de grootste MG, maar blijkt ook de goedkoopste zevenzits SUV van ons land. Hij kost slechts €6.464 per zitplaats.

De MG S9 PHEV is MG’s nieuwe topmodel in Europa, al is de volledig elektrische S6 EV niet veel goedkoper en vergeten we de heftige Cyberster voor het gemak maar even. De S9 is de grootste MG in de categorie gezinsauto’s, krijgt uiteraard de SUV-vorm mee en heeft een plug-in hybride aandrijflijn met een 1.5 turbomotor, een 24,7 kWh-accu en in totaal 299 pk. Die grote accu levert een zeer respectabele elektrische actieradius op van zo’n 100 kilometer. Dat steekt vast toch een beetje bij Volkswagen, dat het bij de Tayron en de Skoda Kodiaq juist niet voor elkaar krijgt om de derde zitrij met een soortgelijke PHEV-aandrijflijn te combineren. De MG S9 heeft daarnaast standaard een elektrische achterklep, 8 speakers, stoelverwarming en een panoramadak dat ook echt open kan. Zijn vanafprijs van € 45.250 is daarmee ronduit scherp, want voor dit geld koop je überhaupt geen andere zevenzits SUV. Wel andere zevenzitters, trouwens, maar op dat vlak hoeft deze MG alleen de Dacia Jogger en Volkswagen Caddy Kombi onder zich te dulden.

Wie de standaard Comfort-versie van de MG S9 toch nog niet luxe genoeg vindt, kan trouwens ook opteren voor de Premium-variant. Die kost €47.250 en dan heb je nepleer, groter lichtmetaal, stoelventilatie en -massage, draadloze telefoonladers en een Bose-audiosysteem. Buiten die uitvoeringen is er niet veel te kiezen bij de S9. De standaard lakkleur is wit en voor zwart, zilver, grijs of groen betaal je €650 extra, maar dat is het wel.

