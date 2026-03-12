Wie MG zegt, denkt vast nog altijd een beetje weemoedig terug aan sportieve tweezitters. Tegenwoordig is MG een heel ander merk, compleet met een uitgebreid gamma vol SUV's in alle soorten en maten. Daar zit nu voor het eerst een plug-in hybride SUV met zeven zitplaatsen bij. Dit is de MG S9 PHEV.

Maak kennis met de grootste SUV die MG in Europa verkoopt: de S9 PHEV. Zoals zijn naam al aangeeft heeft de MG S9 PHEV een plug-in hybride aandrijflijn. Dat maakt hem interessant, maar dat het de eerste MG met zeven zitplekken is, is misschien nog wel interessanter. Voor Europa is de MG S9 PHEV helemaal nieuw, maar de auto bestaat in thuisland China al langer. Daar wordt het model als Roewe RX9 verkocht. In onder meer Australië en Nieuw-Zeeland heet hij MG QS en in Rusland gaat hij als Moskvitch M90 door het leven. Van geen van die variaties was echter een plug-in hybride versie.

De MG S9 PHEV is 4,98 meter lang. Dat maakt hem maar liefst 27 centimeter langer dan de tot op heden grootste SUV van MG in Nederland: de elektrische MG S6. Het is dan ook vast geen verrassing dat de wielbasis van de S9 PHEV groter is. De MG S9 PHEV heeft 2,92 meter tussen de voor- en achteras, de S6 2,84 meter.

Uitgebreide technische specificaties deelt MG nog niet, al zegt het wel dat de MG S9 PHEV een 24,7 kWh batterij heeft en daar zo'n 100 elektrische kilometers uit kan halen. Net als in de MG HS Plug-in Hybrid is de S9 PHEV voorzien van een 1.5 benzinemotor. In de HS is die 143 pk sterk en werkt die samen een 183 pk sterke elektromotor. We achten het waarschijnlijk dat de S9 PHEV krachtiger is. De MG S9 PHEV heeft achter de derde zitrij 332 liter bagageruimte. Gooi je de derde zitrij plat, dan moet je 'meer dan 1.000 liter' in de S9 PHEV kunnen verstouwen.

Leuk weetje: net als de MG S6 lekte de MG S9 PHEV ruim voor zijn officiële debuut al via Euro NCAP de digitale kanalen op.