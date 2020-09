MG 5 in het nieuw

Eerder deze maand stelde MG Europe de ook voor de Nederlandse markt bestemde MG HS aan de wereld voor, een grote broer voor de ZS die alleen als plug-in hybride op de Nederlandse prijslijsten komt te staan. Gelijktijdig presenteerde MG Europe de 5 EV voor de Engelse markt, een elektrisch aangedreven stationwagen waarvan niet valt uit te sluiten dat die op termijn ook naar Nederland komt. Die MG 5 EV is echter niets meer dan de elektrische versie van de sinds 2017 in China verkochte Roewe i5, maar dan met MG-beeldmerken.

Dat komt natuurlijk niet zomaar, net als MG is Roewe een merk van de Chinese fabrikant SAIC Motor. In China worden ook reguliere MG's 5 geleverd, maar dat zijn compleet andere auto's die hun basis delen met de Roewe 350. De MG 5 is er niet alleen als hatchback, maar heeft in de vorm van de MG GT ook een sedanbroer. In China is nu een nieuwe generatie van die MG 5/GT gepresenteerd, een auto die niet zijn koets, maar wel zijn basis deelt met de enkele jaren oude Roewe i5 die dus als MG 5 EV naar Engeland komt. Zijn we er nog?

De nieuwe MG 5 heeft een veel moderner ogende koets dan z'n voorganger. De vormgeving van de koets doet bijna Koreaans aan, met een beetje fantasie zou hier namelijk zomaar een Hyundai kunnen staan. In de vormgeving van de achterlichten nemen we een vleugje Peugeot waar, maar het geheel toont verder absoluut niet verkeerd. De MG 5 is 4,68 meter lang en heeft een wielbasis van 2,68 meter. Op de motorenlijst komen twee van GM afkomstige 1,5-liter grote geblazen benzinemotoren te staan. De krachtigste versie levert 173 pk, al is ook een 120 pk sterke variant beschikbaar. Later dit jaar komt de nieuwe MG 5 op de Chinese markt.