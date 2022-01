MG wint enorm aan terrein in Europa

MG doet in Europa goede zaken. Het merk van het Chinese SAIC Motor heeft zijn verkopen vorig jaar met factor drie zien toenemen. In Nederland nam het aantal verkochte MG's vorig jaar echter af.

MG wist afgelopen jaar in Nederland 1.142 consumenten tot aankoop van een ZS EV, E-HS of Marvel R te verleiden. In 2020 waren dat er nog bijna twee keer zoveel, maar MG Motor Europe zal daar zeker niet van wakker liggen. Op het vasteland van Europa - dus uitgezonderd het Verenigd Koninkrijk - zag MG zijn verkopen vorig jaar namelijk verdrievoudigen. In 2020 vonden er 7.200 MG's een nieuw Europees baasje, vorig jaar waren dat er maar liefst 21.946. In het Verenigd Koninkrijk, waar MG eigenlijk nooit is weggeweest, werden 30.600 exemplaren verkocht. Dat brengt het totaal aantal in Europa verkochte auto's op 52.546 stuks.

Als we het Verenigd Koninkrijk niet meetellen en puur kijken naar de landen waar MG recent naar terugkeerde, dan is Frankrijk voor MG de grootste afzetmarkt. Het merk verkocht er vorig jaar 4.829 auto's. Op plek twee staat Zweden waar in 2021 ruim 4.500 MG's werden verkocht. Duitsland staat op plek drie met 3.072 exemplaren, gevolgd door Noorwegen op de vierde positie met 3.069 auto's. Nederland eindigt achter Denemarken op de zesde plek.

MG verkoopt momenteel alleen de onlangs vernieuwde ZS EV, de plug-in hybride E-HS en de hoger in de markt gepositioneerde Marvel R Electric. Dit jaar brengt MG een interessant nieuw model op de markt: de MG 5 Electric. Dat is namelijk een elektrisch aangedreven stationwagon. Daarmee heeft MG straks een uniek model in zijn aanbod.