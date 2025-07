Iemand nog zin in speculaasjes? We speculeren er weer lekker op los aan de hand van databases, nu die van de RDW. Daar blijkt dat de MG QS, een zevenzits SUV, een Europese typegoedkeuring heeft. Wel is zeer de vraag of dat wat betekent.

Merk: Roewe, MG. Handelsbenamingen: ‘MG QS Plug-in Hybrid, MG RX9 Plug-in Hybrid, MG RX9, MG RX9 PHEV, MG QS AWD, RX9 PHEV, QS Plug-in Hybrid, QS PHEV’. Zo staat het er letterlijk onder het kopje ‘Algemene Informatie’ over de Europese typegoedkeuring voor een nieuwe MG op Kenteken.tv. We werden erop gewezen door Jasper Verweij, de man achter die site, en MG bevestigt desgevraagd dat deze stap is gezet. Het merk ontkent echter dat dit iets betekent, want volgens MG worden er in de aftastende fase wel vaker auto’s aan de RDW aangeboden.

Het is echter vrijdagmiddag, dus die mededeling nemen we voor kennisgeving aan. Wij willen immers lekker speculeren over de mogelijke komst van een grote SUV van MG, die als zevenzitter met drie zitrijen al onder verschillende namen bestaat. De auto in kwestie begon zijn leven als Roewe RX9, waarbij we graag in herinnering brengen dat ‘Roewe’ de Chinese nazaat is van het ‘Rover’ dat ooit samen met MG naar het verre oosten verdween.

Die Roewe staat in het Midden-Oosten als MG RX9 op het menu en heet in Australië MG QS. Die laatste naam lijkt ons gezien het westerse karakter van de Australische markt de meest logische voor een eventuele Europese versie, al weet je het bij MG nooit. Dit merk is immers een koning in het bedenken van niet bij elkaar aansluitende namen, en heeft iedere vorm van autonamen momenteel in het gamma. Tel even mee: we hebben een volledige, uitgeschreven naam (Marvel R, Cyberster), twee letters (ZS), één cijfers (4, 5), een combinatie van een letter en een cijfers (S5) en de combinatie van twee letters (HS). Echt alles is mogelijk bij MG.

Dan de aandrijflijn. In Australië en elders heeft de MG RX9 gewoon een turbo-benzinemotor, maar gezien de RDW-gegevens broedt MG op een plug-inhybride. Eerlijk is eerlijk: met de juiste prijs kan dat best een kanshebber zijn. Zevenzitters voor een schappelijke prijs zijn dun gezaaid en PHEV’s met zeven zitplaatsen zijn nog schaarser. Zo’n auto kan een goede concurrent zijn voor de relatief spotgoedkope DFSK E5, waarmee we overigens al gereden hebben en waarvan je over enkele weken een test kunt verwachten.