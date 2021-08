MG EHS - Back to Basics

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

De MG EHS is het tweede model dat het voormalig Britse en nu Chinese merk in Nederland op de prijslijst heeft staan. In tegenstelling tot de volledig elektrische ZS is de EHS een plug-in hybride. Qua uitrusting en personalisatie valt er bij MG niet heel veel te kiezen, maar daar krijg je wel een behoorlijk riante standaarduitrusting voor terug.

MG EHS Comfort

€35.985

MG's terugkeer in Nederland is bepaald niet zonder succes geweest. Vanaf eind 2019 verkocht het merk in ons land 3.908 auto's, waarvan de ZS met 3.731 exemplaren het leeuwendeel voor zijn rekening neemt. De EV profiteert namelijk van een aantrekkelijk fiscaal klimaat en is aantrekkelijk geprijsd. Die aantrekkelijke prijsstelling zet MG door naar de EHS, een plug-in hybride SUV die qua formaat vergelijkbaar is met auto's als de Volkswagen Tiguan en Ford Kuga. Op de prijslijst van de EHS staat één aandrijflijn: een 1,5-liter viercilinder turbo met 162 pk en 250 Nm die samenwerkt met een 122 pk en 230 Nm sterke elektromotor. Samen zijn ze goed voor een systeemvermogen van 258 pk en 370 Nm. De accucapaciteit bedraagt 16,6 kWh, waarmee de SUV in theorie 52 kilometer elektrisch moet kunnen afleggen.

De prijslijst van de EHS is niet alleen op het gebied van motorvarianten overzichtelijk, ook qua uitrusting is de keuze niet bepaald reuze bij MG. Voor de EHS kun je kiezen uit de 'Comfort' of de 'Luxury', die €2.000 meer kost. Tijdelijk is er ook nog een 'Edition1', maar die wijkt qua uitrusting, afgezien van zijn 18-inch wielen, niet noemenswaardig af van de Comfort. Wel is de 'Edition1' €1.000 goedkoper. Voor de vroege vogels loont het dus om voor die variant te gaan. In deze rubriek laten we hem buiten beschouwing, omdat de 'Edition1' na verloop van tijd van de prijslijst verdwijnt.

Nauwelijks uiterlijk onderscheid

Van buiten is het lastig te zien of je met de basisversie van de EHS van doen hebt. In feite zijn de 17-inch lichtmetalen wielen het enige herkenningspunt. 's Nachts valt de EHS Comfort op door zijn halogeen koplampen. In die zin klopt de afbeelding uit MG's configurator dus niet helemaal. Wel hebben de kijkers led-dagrijverlichting. Afgezien van die verschillen komen beide versies in uiterlijk opzicht overeen. De EHS heeft als Comfort verchroomde sierlijsten rondom de zijruiten en ook de omlijsting van de grille is verchroomd. Verder heeft de EHS altijd zilverkleurige skidplates onderaan de voor- en achterbumper en beschikt de basisuitvoering over getint glas achter.

Heel kleurrijk is het palet van de EHS overigens niet. Standaard spuit MG hem in het 'Dover White' op de afbeeldingen. Daarnaast kun je tegen een meerprijs van €650 kiezen uit 'Phantom Red', 'Medal Silver' of 'Pebble Black'. Voor de wielen kun je bij de Comfort niet kiezen uit aanvullende designs. Andere zaken waar de EHS standaard van is voorzien zijn elektrisch verstel- en verwarmbare zijspiegels, keyless entry, een licht- en regensensor, parkeersensoren voor en achter en een achteruitrijcamera met dynamische hulplijnen.

Alles digitaal

Ook binnenin de EHS zijn heel veel zaken op de Comfort al standaard aanwezig. Voor de neus van de bestuurder zit een 12,3-inch digitaal instrumentarium, terwijl de multimedia zich laat bedienen via een 10,1-inch touchscreen. Voor zaken als Apple CarPlay, Android Auto en geïntegreerde navigatie hoef je niet meer bij te leggen. Aan boord van de EHS bevinden zich vier USB-poorten voor het opladen van mobiele telefoons en andere elektrische apparaten. Climate control met twee zones regelt de temperatuurhuishouding in de EHS, de inzittenden voorin beschikken in aanvulling daarop standaard over stoelverwarming. Achteropkomend verkeer heeft 's nachts minder vat op de ogen van de bestuurder dankzij de automatisch dimmende binnenspiegel.

Het meubilair in de EHS is standaard bekleed met zwart kunstleder. De rode stiksels vormen daarop een contrast. Overigens zijn ook het dashboard en de deurpanelen deels in die bekleding gehuld. Andere kleuren bekleding zijn niet leverbaar voor de Comfort. De bestuurdersstoel is elektrisch verstelbaar, de passagier zal in de Comfort zelf aan de slag moeten om een goede zitpositie te vinden. In het interieur zijn de verschillen tussen de Comfort en de Luxury duidelijker te zien. De Luxury heeft namelijk sportstoelen met geïntegreerde hoofdsteunen, sfeerverlichting in het dashboard en de deurpanelen en aluminium pedalen. Ook heeft de rijker uitgeruste EHS een elektrisch verstelbare stoel voor de passagier en een glazen panoramadak. Daarnaast kun je op de Luxury tegen een meerprijs van €1.000 wél kiezen voor een andere interieurkleur: Sardana Red.

Ook op het gebied van veiligheidssystemen is de EHS van meet af aan al behoorlijk compleet. Adaptieve cruisecontrol met Traffic Jam Assistance, Intelligent High Beam Control, Front Collision Warning, Automatic Emergency Braking en Lane Keeping Assist staan allemaal op de lijst. Voor Blind Spot Monitoring, Rear Traffic Alert en Lane Change Warning moet je wel opteren voor de Luxury. Daarnaast heeft het duurdere uitrustingsniveau een 360 graden camera als aanvullende parkeerhulp. Al met al is de MG EHS als Comfort van meet af aan behoorlijk compleet. De Luxury biedt enkele zaken die weliswaar leuk zijn om te hebben, maar niet strikt noodzakelijk zijn. Voor dik 35 mille biedt de EHS gezien zijn prestaties en uitrusting dus aardig wat waar voor zijn geld.