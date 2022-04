MG boekte Europees verkooprecord in maart

MG leverde in maart in Europa 12.378 auto's af. Daarmee was het volgens het merk de beste maand ooit. Ter vergelijking: vorig jaar maart ging het nog om 5.109 auto's. Over de eerste drie maanden van 2022 gezien is de groei ook evident. Vorig jaar werden er in Q1 nog 8.580 auto's verkocht in Europa, dit jaar waren dat er 22.135.

In Nederland vlot het tot op heden iets minder voorspoedig dit jaar. Er zijn in 2022 tot op heden 250 auto's verkocht, waarmee MG voor heel het jaar op koers ligt voor eenzelfde aantal als vorig jaar. Toen werden er in ons land 1.060 MG's verkocht. In 2020 ging het nog om 2.180 auto's, te danken aan de populariteit van de volledig elektrische MG ZS EV.

Dit jaar is de MG 5 Electric aan het aanbod toegevoegd, de eerste volledig elektrische stationwagon. Met dat unieke aanbod hoopt MG het succes van de MG ZS EV hier nog eens te herhalen. Vorig jaar verscheen tevens een nieuw vlaggenschip, de Marvel R, waarvan er tot op heden 40 stuks zijn verkocht in Nederland.