MG 5 Electric - Back to Basics

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

MG heeft met de 5 Electric een uniek model in zijn aanbod: het is namelijk de eerste betaalbare elektrische stationwagon op de markt. Hij kost ruim 33 mille, maar daarvoor krijg je in de korte traditie van het huidige MG standaard al behoorlijk veel terug.

MG 5 Electric Standard Range Comfort

€33.485

Bij de ZS EV, de EHS en de Marvel R was al goed te zien dat MG zijn modellen standaard doorgaans al aardig goed uitrust. Bij de MG 5 Electric vormt de Comfort als Standard Range de basisversie. De Standard Range heeft met 177 pk opvallend genoeg meer vermogen dan de €3.000 duurdere Long Range Comfort, die het met 156 pk moet doen. Daar staat dan wel weer tegenover dat de Long Range meer elektriciteit kan meenemen. De Standard Range heeft een accu van 50,3 kWh, terwijl de Long Range 60,1 kWh tot zijn beschikking heeft. Dat resulteert in een WLTP-actieradius van respectievelijk 320 en 400 kilometer. Aan een AC-lader kun je de MG 5 Electric met een laadsnelheid van maximaal 11 kW voljagen met stroom, aan een snellader kan dat tot 87 kW.

Niet te onderscheiden

Aan de buitenkant is het basismodel van de MG 5 Electric alleen herkenbaar aan zijn 16-inch lichtmetalen wielen. Voor het overige is het exterieur exact gelijk aan dat van de €1.500 duurdere Luxury, met verchroomde raamomlijsting van de zijruiten, privacy glass en een zilverkleurige dakrails. Ook ledkoplampen met lichtsensor en grootlichtassistent en led-achterlichten zijn altijd aanwezig op de MG 5 Electric. Voor een regensensor moet je dan wel weer aankloppen bij de Luxury. De buitenspiegels zijn elektrisch verstel- en verwarmbaar, maar niet elektrisch inklapbaar. Ook daarvoor zul je je heil moeten zoeken bij de duurdere uitvoering.

Zonder bijbetaling rolt de elektrische MG 5 de spuitcabine uit in de kleur Dover White. Heb je liever dat de verfmengers één van de drie andere kleuren - Pebble Black, Diamond Red of Medal Silver - op je nieuwe MG loslaten, dan moet je €650 bijbetalen. Verder zijn parkeersensoren achter, een achteruitrijcamera en keyless entry ook standaard aanwezig op de elektrische stationwagon. De Luxury kan daar alleen nog een 360-graden camera aan toevoegen.

Kop interieur

Je zit in de MG 5 Electric op stoffen stoelen. De configurator laat helaas alleen de kunstleren stoelen van de Luxury zien. De bestuurdersstoel is ook in hoogte te verstellen, met een axiaal verstelbaar stuurwiel dat in leder is gehuld, maar de bijrijdersstoel is gefixeerd in hoogte. Wel zijn de beide voorste zetels standaard verwarmbaar. Verder heeft de MG 5 Electric als Comfort handbediende airconditioning. Op de Luxury krijg je naast het eerder genoemde kunstleder ook climatecontrol, een elektrisch verstelbare bestuurdersstoel en een automatisch dimmende binnenspiegel. Daarnaast kun je bij de Luxury voor €1.000 extra ook nog kiezen voor een grijs interieur. Op de Comfort is die optie niet leverbaar.

Alle digitale verwennerij is al aanwezig op de Comfort. De MG 5 Electric heeft standaard een 7-inch digitaal instrumentarium en een 10,25-inch digitaal touchscreen. Navigatie is daarbij inbegrepen, net als compatibiliteit met Apple CarPlay en Android Auto. Het audiosysteem heeft altijd zes speakers. De elektrische stationwagon heeft eveneens vier usb-poorten om elektrische apparaten op te kunnen laden. Overigens kan de MG 5 Electric met Vehicle to Load (V2L) ook grotere elektrische apparaten buiten de auto opladen. De MG 5 Electric zit met zijn veiligheidssystemen behoorlijk in de slappe was: adaptieve cruise control, een autonoom noodremsysteem, verkeersbordenherkenning, rijstrookassistentie en een file-assistent zijn allemaal zonder extra kosten aanwezig.

Kortom, de Luxury-uitvoering biedt weliswaar wat extra verwennerij, maar je kunt die extra €1.500 ook in prima in je zak houden en kiezen voor de Comfort. Voor zijn vanafprijs is hij namelijk allerminst kaal uitgerust. Losse opties levert MG niet, dus het is óf alle extra's van de Luxury, óf de standaarduitrusting.