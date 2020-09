MG haalt plug-in hybride HS naar Nederland!

Het Chinese MG is sinds vorig jaar niet geheel onverdienstelijk in ons land actief met de elektrische ZS EV. Die elektrische cross-over krijgt gezelschap van een grotere geëlektrificeerde SUV: de HS! De HS komt in het eerste kwartaal van volgend jaar naar Nederland.

MG Motor Europe is de Europese tak van het huidige MG, het uit de restanten van het failliet gegane Engelse MG verrezen merk dat onder de vleugels van de Chinese gigant SAIC opereert. Vorig jaar haalde MG de ZS EV naar Europa, een elektrische variant van de ZS waar inmiddels zo'n 2.500 exemplaren van rondrijden op de Nederlandse wegen. Die ZS EV krijgt begin volgend jaar ook in Nederland gezelschap van de HS. De HS is net als de ZS EV een geëlektrificeerd model, al is de HS die naar Nederland komt een plug-in hybride en géén volledig elektrische auto.

De HS is direct als SUV herkenbaar en dat betekent dat ook in het ontwerp van de SUV wat designvloeden van bijvoorbeeld Mazda te zien zijn. Interessant is dat MG Europe de auto aanprijst als een 'ruime SUV' voor het C-segment. Prijzen en uitgebreide specificaties zijn er nog niet, die zegt MG in december bekend te maken. MG verkoopt de HS al sinds 2018 in China, en dat betekent dat we van die Chinese versies al interessante informatie kunnen optekenen.

Afmetingen

De HS is een 4,57 meter lange, 1,88 meter brede en 1,66 meter hoge SUV met een wielbasis van 2,72 meter. Dat maakt hem fors langer dan een auto als de huidige Nissan Qashqai, die SUV schopt het immers tot een lengte van 'slechts'4,37 meter. Twintig centimeter korter dus dan de MG HS. Ook een auto als de Kia Sportage is met zijn lengte van 4,48 meter nog tien centimeter korter dan de MG HS. Wat formaat betreft vult de MG HS het gat op dat zich tussen de genoemde SUV's en hoger gepositioneerde modellen als de Renault Koleos bevindt.

Plug-in

In China en in het Verenigd Koninkrijk is de MG HS leverbaar met een 169 pk sterke 1,5-liter grote geblazen viercilinder benzinemotor en met een 231 pk sterke eveneens geblazen 2.0. Beide smaken komen dus niet naar Nederland, al haalt MG wél een plug-in hybride variant van het model naar ons land. In deze landen bestaat ook een plug-in hybride versie van de HS: de eHS. Die eHS heeft een door General Motors ontwikkelde geblazen 1.5 onder de kap. Die 1.490 cc grote 1.5 is net als in de reguliere benzineversie van de MG HS 169 pk en 250 Nm sterk en is daarnaast gekoppeld aan een 122 pk sterke elektromotor. Het systeemvermogen bedraagt 258 pk en daarmee dendert de plug-in hybride HS, geholpen door een tientraps automaat, in zo'n 7 seconden naar een snelheid van 100 km/h. De altijd voorwielaangedreven eHS is altijd gekoppeld aan een automatische transmissie. Interessanter is het accupakket, dat heeft in de Chinese eHS een capaciteit van 16,6 kWh en daar moet je volgens de niet erg nauwkeurige Chinese meetcyclus 75 kilometer mee elektrisch kunnen afleggen. Mocht ook de Europese versie van de plug-in hybride MG HS deze aandrijflijn krijgen, dan zal hij in de WLTP-cyclus een minder optimistische elektrische actieradius achter zijn naam krijgen. In het Verenigd Koninkrijk scoort de plug-in hybride HS namelijk een elektrische range van 52 kilometer. Op naar 2021!