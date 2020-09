MG5 EV is elektrische stationwagen

Met de MG ZS EV verloopt de Europese wedergeboorte van het iconische MG van een leien dakje. In Nederland rijden sinds zijn introductie al 2.500 exemplaren rond van de voordelig geprijsde elektrische SUV. MG beloofde eerder dat het portfolio in 2020 en 2021 verder aangevuld zou worden met elektrische auto’s. Een daarvan lijkt nu onthuld te zijn: de MG5 EV. Geheel tegen de stroom in geen SUV, maar een stationwagen! De 4,54 centimeter lange MG5 is pakweg 20 centimeter langer dan de MG ZS EV en met een bagageruimte van 464 liter slikt hij 16 liter meer dan die cross-over. Vergeleken met populaire stationwagens is de MG5 EV net iets korter dan een Kia Ceed Sportswagon.

Het ontwerp van de nieuwe MG stationwagen is overigens niet geheel nieuw. Drie jaar geleden presenteerde zusterbedrijf Roewe de Ei5. Die Roewe rijdt in China ook al als elektrische station rond, maar krijgt dan een 115 pk sterke elektromotor met een 52,5 kWh accupakket. Dat accupakket blijft in deze nieuwe MG5 EV hetzelfde, maar hij krijgt de krachtigere motor uit de ZS EV met 143 pk. Na WLTP-metingen blijkt de stationwagen daar 213 miles (343 km) ver mee te komen. Aan de CCS-lader duurt het 50 minuten totdat de EV weer tot 80 procent gevuld is.

De nieuwste telg uit de MG-familie staat nog voor de jaarwisseling bij de Britse dealers. In Groot-Brittannië groeide MG in de loop der tijd uit tot het populairste EV-merk. Of ook wij de MG5 EV krijgen is nog niet helemaal zeker, maar de kans is zeker aanwezig. Eerst maken de Nederlandse dealers zich op voor de net aangekondigde plug-in hybride HS.