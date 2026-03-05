BlueCruise, meer vermogen en grotere accu voor Ford Puma

Ford wijzigt de Puma. Het gaat niet om een facelift met nieuw design, maar wel om een reeks technische verbeteringen en prijswijzigingen die de Puma op papier een stuk aantrekkelijker maken. We nemen ze allemaal met je door.

De Ford Puma is niet meer piepjong, maar wordt door het regelmatige doorvoeren van kleine wijzigingen leuk bij de tijd gehouden. Dat de basis gewoon vlot oogt en leukt rijdt, helpt natuurlijk ook. Nu is het tijd voor weer wat wijzigingen, al ga je dat niet of nauwelijks kunnen zien. Het nieuws vindt vooral onderhuids en op de prijslijst plaats, maar is evengoed significant.

Meer bereik voor Gen-E

Laten we maar beginnen bij de elektrische Puma Gen-E. Eerder konden we je al melden dat het rijbereik van die auto van 376 kilometer naar meer dan 400 kilometer zou gaan, nu wordt het nieuws wat concreter. De accucapaciteit van de Ford Puma gaat van 43,6 naar 46,8 kWh. Bij een min of meer gelijkblijvend verbruik levert dat een WLTP-rijbereik op van 417 kilometer, inderdaad ruimschoots voorbij die psychologische grens van 400 kilometer. DC-snelladen gaat met de Puma Gen-E als vanouds met maximaal 100 kW, van 10 naar 80 procent ben je zo in het gunstigste geval 26 minuten onderweg. Prijzen van de licht aangepaste Gen-E zijn er nog niet, maar dat verandert ongetwijfeld zeer binnenkort.

Meer vermogen voor 1.0 Ecoboost

Door naar de mild-hybride benzineversies van de Ford Puma, die door Ford trouwens Hybrid worden genoemd. Daar is er ook belangrijk technisch nieuws, want Ford brengt een 155 pk sterke variant van de 1.0 Ecoboost terug. De upgrade van 125 naar 155 pk kost bovendien maar 500 euro, al is het hogere vermogen alleen verkrijgbaar in combinatie met een Powershift-automaat en minimaal het ST-Line-uitrustingsniveau. Een Puma met 155 pk kost je zodoende minimaal €37.740.

Goedkopere automaat

De meerprijs van de Powershift is bij de 125 pk-versie van de Puma ook verlaagd. Eerst betaalde je nog €2.300 voor het voorrecht om niet te hoeven schakelen, nu is dat nog maar €1.500. Een Puma met automaat rijd je nu vanaf €35.495.

BlueCruise

Een Puma rijdt leuk, maar daar wil de auto zelf kennelijk ook van profiteren. Met BlueCruise kan de Puma daarom nu voor het eerst zelf rijden, zelfs zonder dat de bestuurder de handen op het stuur hoeft te houden. BlueCruise kan éénmalig worden aangeschaft (€1.450), maar is ook beschikbaar in abonnementsvorm. Voor dat laatste heb je dan wel weer een optioneel Driver Assistance Pack nodig voor de noodzakelijke hardware. Om de lancering van de functie kracht bij te zetten, is de Puma er ook als BlueCruise Edition. Die heeft het systeem uiteraard standaard en is bovendien voorzien van een speciale Vapor Blue-lakkleur, 18-inch zwart lichtmetaal en blauwe accenten in het interieur. De elektrische Puma Gen-E-BlueCruise kost €37.795, de Puma Hybrid BlueCruise kost €42.040.

BlueCruise is alleen te gebruiken op snelwegen die door Ford als ‘Blue Zones’ zijn aangeduid. Dat klinkt als een beperking, maar afgaande op Fords eigen overzicht is vrijwel iedere Nederlandse snelweg zo’n Blue Zone.

Meer uitrusting en kleur

Ford sleutelt ook aan de uitrusting en het kleurenaanbod van de Puma. Zo zijn matrix-ledkoplampen nu ook verkrijgbaar op de ST-Line (zonder X), is het optionele B&O-audiosysteem verbeterd en maakt Ford Premium Connectivity optioneel beschikbaar voor alle uitrustingsniveaus van de Puma, zodat onder meer apps van streamingdiensten kunnen worden geïnstalleerd. Leuk nieuws voor wie niet van vrolijke kleuren houdt: Cactus Grey is nu ook leverbaar op de elektrische Puma Gen-E. Leuk nieuws voor wie wel van vrolijke kleuren houdt: ‘Electric Yellow’, voorheen voorbehouden aan de Gen-E, is nu ook de standaardkleur van de reguliere Puma.

Als occasion

Dat de Ford Puma sinds zijn introductie in 2019 optisch niet significant gewijzigd is, is alleen maar een voordeel voor de occasionkoper. Die rijdt er voor veel minder geld immers nog altijd aardig actueel bij in een gebruikte Puma, zij het dan zonder BlueCruise. Een Ford Puma heb je als occasion al voor minder dan 13.000 euro, al moet je dan wel genoegen nemen met een hogere kilometerstand. Goed om te weten: de 1.0 Ecoboost is in de Puma altijd voorzien van een distributieketting in plaats van een zogenaamde natte riem, waardoor het halen van zo'n kilometerstand een minder risicovolle onderneming is dan voorheen.