Met de eerste Leon was Seat op zijn best

Zescilinder, 4WD maar ook S3-power

8
Seat Leon
Stéphan Vermeulen

Met een zescilinder, vierwielaandrijving, een Audi A3-dashboard en zelfs een motor uit de Audi S3 mocht de eerste Seat Leon helemaal losgaan. Het is tekenend voor de status die het merk aan het begin van deze eeuw heeft binnen de Volkswagen Group. Een sterk contrast met hoe de Spaanse dochter er nu voor staat. Cupra doet het goed, Seat speelt steeds meer een rol in de marge. Maar laten we toch nog even stilstaan bij hoe de vlag er een kwart eeuw geleden bijhing: dikke Cupra’s maakten de Seat Leon toen geliefd bij de sportieve automobilist! 

De Leon stond net als de Toledo op het platform van de Volkswagen Golf IV en dat gaf toegang tot een reeks aandrijflijnen waarmee Seat dat sportieve karakter meer dan waar kon maken. Het begon al met de 1.8 20V turbomotor van 180 pk, waarmee de Seat Leon van meet af aan leverbaar was. Op dat moment leverde de Volkswagen Golf GTI met hetzelfde blok slechts 150 pk! In deze vergelijkende test staan de twee tegenover elkaar, ben je ingelogde gebruiker dan kun je de PDF downloaden.

Seat Leon

Seat Leon 1.8 20VT van de eerste lichting, uiterlijk vrij braaf!

Bij die voorlopige topversie hield Seat zich nog in met het uiterlijk vertoon, maar bij de Cupra 2.8 V6 4Motion trokken de Spanjaarden hem een behoorlijk uitbundige jas aan. Die uitvoering had vierwielaandrijving en een 204 pk sterke VR6-motor, al was toen de wat verwarrende R in de motoraanduiding al verdwenen. Het was namelijk de zescilinder met een kleine blokhoek van 15 graden, waarbij de kenmerken van een V- en een lijnmotor een beetje in elkaar overliepen, een lijnmotor in het Duits heet een Reihemotor. 

Seat Leon

Cupra, Topsport en ... Cupra R!

Natuurlijk was er ook een Golf V6 4Motion, maar die zag er veel braver uit. Pas bij de Golf R32 die in 2002 kwam zou Volkswagen met het uiterlijk van de Golf IV losgaan. De naam Cupra kwam al voorbij, later zouden sportieve versies Topsport gaan heten, en die versies hadden dan dezelfde dikkere bumpers als de Cupra. Ook de 1.8 20VT was er uiteindelijk als Topsport, zelfs de 150 pk TDI mocht zo heten. En dan was er nog de Leon Cupra R. Die verscheen in 2002 en dat was het absolute hoogtepunt voor de eerste Seat Leon. Seat mocht zelfs de opgefokte versie van de 1.8 turbomotor gebruiken die Audi toepaste in de S3. Wel moest er een verschil zijn, want toen de Leon Cupra R kwam met de 210 pk turbo, kreeg de S3 een update waarmee hij naar 225 pk ging. Een opwaardering die later ook de Leon Cupra R kreeg

Seat Leon

Seat Leon Cupra R, door Seat Sport superscherp gemaakt en met de motor van de Audi S3.

Seat Leon

De 1.8 20V Turbo in de Cupra R, dezelfde versie als in de Audi S3. Het verschil met de snelle A3 was wel dat die vierwielaandrijving had, en de Cupra R alles losliet op de voorwielen.


De Leon Cupra R onderscheidde zich met een eigen design voor de wielen, andere bumpers en een absoluut zeer scherpe besturing en onderstel. Seat Sport had zijn best gedaan. Heel wat ‘normale’ 1.8 20VT’s en Topsports werden gechipt zodat ze in dezelfde pk-regionen belandden als de Cupra R, maar in bochten moesten die het afleggen tegen de heerlijke Cupra R.

Seat Leon

Zo’n Cupra R zul je niet makkelijk vinden als occasion, maar een Leon Cupra met de zescilinder en 4Motion vierwielaandrijving vind je nog wel. Al geldt voor de snelle Leon hetzelfde als voor vroegere snelle Golfs, een standaard exemplaar is een zeldzaamheid. 

Signalement

Merk Seat
Model Leon 1.8 20VT Cupra R
Carrosserie 5-deurs, hatchback
Transmissie 6 versnellingen, handgeschakeld
Aandrijving voorwielaandrijving
Nieuwprijs € 32.995

Specificaties

Brandstof benzine
Motor 4-cil. in lijn
Cilinderinhoud 1.781 cc
Maximaal vermogen 154 kW / 210 pk bij 5.800 tpm
Maximaal koppel 270 Nm bij 2.100 tpm
Inhoud brandstoftank 60 l
Lengte / breedte / hoogte 4.184 mm / 1.742 mm / 1.439 mm
Wielbasis 2.513 mm
Massa leeg 1.341 kg
Laadvermogen 470 kg
Banden225/40R18Prijzen
Topsnelheid 237 km/h
Acceleratie 0-100 km/h 7,0 s
Brandstofverbruik 8,7 l/100km
CO2-uitstoot 210 g/km
