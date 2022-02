De specificaties van de splinternieuwe, elektrische Cupra Born en de inmiddels ruim twintig jaar oude Seat Leon Cupra vertonen enkele frappante overeenkomsten. Toeval of niet, het is een kwestie van gezochte versus gevonden snelheid.

Een verrassing tijdens het intikken van de technische gegevens, altijd de eerste stap bij de totstandkoming van deze rubriek 'De Voorganger': voor zowel de gloednieuwe elektrische auto als zijn kort na de millennium­wisseling geconcipieerde voorganger komen dezelfde waarden op tafel voor niet alleen het motorvermogen, maar ook de sprint van 0 naar 100 km/h. Althans, volgens de alhier geëerbiedigde fabrieksgegevens. Toeval? Het zou kunnen, omdat het nieuwe merk Cupra koste wat het kost de sportieve uiting van de Volkswagen ID.3 moet zijn en dientengevolge voor hogere prestaties wordt aangeslagen. Of toch geen toeval? Dat kan ook, omdat een EV er gewoonlijk niet a priori op gericht is om razendsnel te zijn. Het is eerder een prettige bijkomstigheid. Het tegenovergestelde gold in 2001 voor Seat, dat geforceerd invulling moest geven aan het misplaatste beeld dat Spaanse auto’s ontembare volbloeds waren. Werkelijk? Spanje was het land waarvoor Renault de ernstig koudbloedige 7 bouwde, een vierdeurs 5-met-kont. En waar de Corsa TR mateloos populair was.

Terwijl moeder Volkswagen faalde om de goegemeente voor haar (rode) lapje te houden, ondernam het wel stappen om de Seats Ibiza en Leon serieus snel te maken. Dat werd geen half werk, want laatstgenoemde kreeg als uitverkoren krachtbron een moddervette 2,8-liter V6 van 204 pk. Dat is exact evenveel vermogen als de Cupra Born te vergeven heeft, terwijl ze allebei in 7,3 tellen naar de 100 vliegen. Dat betekent een extra schouderklop voor de EV, omdat die maar liefst 260 kilo zwaarder is. De Born profiteert hier van een gebrek aan schakelmomenten, terwijl zijn dominante koppel van 310 Nm vanaf de startstreep inzetbaar blijft. Aan de andere kant heeft de Leon als enige vier wielen om zijn krachten over te verdelen. Een acceleratiesprint van de twee auto’s – zij aan zij – zal prachtig illustreren hoe inflatoir prestaties zijn. De oude Seat Leon, die met zijn opgefokte, loeiende V6 als een woedende stier op de einder afstormt, met naast zich de doodstille Cupra Born, die zo’n alledaags taakje schouderophalend afwerkt. Het is bijna oneerlijk. Bijna – kijk maar naar de topsnelheden.

