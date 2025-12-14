Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

Nick zat vroeger als kind in deze snelle Seat Leon van zijn pa, nu is het zijn trotse bezit

Na 5 jaar terug in de familie

1
Seat Leon 1.8 20VT voor Mijn Eerste Auto

Je eerste liefde vergeet je nooit. Daarom blikken wij samen met enthousiaste autobezitters terug op hun allereerste auto. Nick Regeer was al op jonge leeftijd vastberaden om de Seat Leon 1.8 20VT van zijn vader over te nemen. In 2019 ging de auto naar iemand anders, maar vijf jaar later kwam deze jongensdroom alsnog uit.

Wanneer kwam je voor het eerst in aanraking met de Leon?

“In 2001 wilde mijn vader een nieuwe auto kopen, hij twijfelde onder andere over de Volkswagen Golf 4. Alleen vond hij het design van de Leon wat tijdlozer, dus koos hij voor deze auto. Wat wel bijzonder is, is dat de Leon daarna is gebruikt als de trouwauto van mijn ouders. Ik ben zelf geboren in 2005, dus ik ben met de auto opgegroeid. Ik zat altijd achterin en ging ermee op vakantie, daar heb ik nog wel herinneringen aan. Zo houdt mijn vader van stevig doorrijden. Ergens in Duitsland lag ik een keer ‘s nachts op de achterbank te slapen. Ik werd wakker, keek naar buiten en dacht: ‘Goh, die bomen komen ineens wel heel hard voorbij.’ Dan keek ik over zijn schouder mee en dan stond er 220 km/h op de teller. Zeker in combinatie met een dakkoffer en alle bagage was dat wel bijzonder om te zien.”

a href=

Waarom moest dit jouw eerste auto worden?

“Ik heb altijd al een passie gehad voor auto’s, dat heb ik van mijn vader meegekregen. Toen ik jong was, kon ik elk merk en model bij mij in de straat opnoemen. Tegenwoordig is autorijden mijn hobby, maar destijds was een rijbewijs nog ver weg. Toch vond ik de Leon toen al een mooie auto, hij was snel en had prachtige lijnen. Vanaf mijn twaalfde zei ik daarom al tegen mijn vader: ‘Als ik later groot ben, dan wil ik de Leon als eerste auto hebben. Mag ik hem dan van jou overnemen?’ Vanaf toen is dat balletje eigenlijk gaan rollen.”

Seat Leon 1.8 20VT voor Mijn Eerste Auto

Hoe is dat uiteindelijk afgelopen?

“In 2019 werd de Seat Leon verkocht, dat was voor mij een verdrietig moment. Met pijn in het hart ging de auto weg, dat gold ook voor mijn vader. Gelukkig bleef hij een beetje op de radar, want de Leon ging naar een oud-leerling van hem. Toen de auto wegging, zei ik tegen die jongen: ‘Pas er goed op en rijd geen schade, want ik weet je te vinden.’ Vijf jaar later had ik mijn rijbewijs en kwam ik op de leeftijd om naar een eerste auto te kijken. Ik stopte met mijn opleiding en ging werken, waardoor ik ineens een bak met geld verdiende. De koper kocht op dat moment toevallig weer een auto van mijn vader, waardoor de Leon overbodig werd. Ik heb toen direct mijn kans gepakt en de auto van hem overgenomen. Gelukkiger kon je mij op dat moment niet krijgen, het was een en al vreugde en blijdschap.”

Seat Leon 1.8 20VT voor Mijn Eerste Auto

Wat heb je sindsdien aan de Leon gedaan?

“De auto heeft bijna 306.000 kilometer gereden en veel aan de auto is nog origineel. Het afgelopen jaar is er dan ook van alles kapotgegaan en ben ik zelfs een paar keer gestrand. Ik ging dit jaar bijvoorbeeld met mijn vrienden op vakantie naar Flevoland en onderweg ging mijn oliedruksensor kapot. Ook ging er een homokineet stuk toen ik met mijn vriendin naar Thunderdome in Antwerpen ging. Ik heb er al veel geld in moeten stoppen, dat is de mindere kant van het verhaal. Elke keer vervloek ik de auto als er iets kapot gaat en het gerepareerd moet worden. Daarna rijd ik er weer in en dan denk ik: ‘Wat is het toch een prachtige auto en wat rijdt hij goed!’ Het heeft dus zijn ups-and-downs.”

Seat Leon 1.8 20VT voor Mijn Eerste Auto

Hoe ziet de toekomst met de auto eruit?

“De Leon blijft sowieso behouden, ik doe hem nooit meer weg. Sinds de aankoop is er al een heleboel vervangen en motorisch is de auto nu eigenlijk perfect. Qua uiterlijk moet er nog wel een beetje liefde ingestopt worden. Misschien dat ik hem binnenkort wel ergens in een loods of garage zet, dan ga ik langzamerhand dingen vervangen en vernieuwen. Hopelijk gaat de auto dan weer 24 jaar mee en wie weet ga ik er dan net als mijn ouders ooit in trouwen. Volgens mij loopt mijn vriendin nog niet warm voor dat idee, maar dat komt tegen die tijd vast wel goed.”

Seat Leon 1.8 20VT voor Mijn Eerste Auto

Nick Regeer
Bouwjaar 2005

Woonplaats Oostwold

Beroep Telefonisch hulpverlener

Eerste auto Seat Leon 1.8 20VT uit 2001

Gekocht voor €2.200 in 2024

Droomauto Porsche 918 Spyder

Signalement

Merk Seat
Model Leon 1.8 20VT Sport
Carrosserie 5-deurs, hatchback
Transmissie 6 versnellingen, handgeschakeld
Aandrijving voorwielaandrijving
Nieuwprijs € 22.950

Specificaties

Brandstof benzine
Motor 4-cil. in lijn
Cilinderinhoud 1.781 cc
Maximaal vermogen 132 kW / 180 pk bij 5.500 tpm
Maximaal koppel 235 Nm bij 1.950 tpm
Inhoud brandstoftank 55 l
Lengte / breedte / hoogte 4.184 mm / 1.742 mm / 1.457 mm
Wielbasis 2.513 mm
Massa leeg 1.222 kg
Laadvermogen 553 kg
Aanhangermassa geremd / ongeremd 1.500 kg / 650 kg
Banden205/55WR16Prijzen
Topsnelheid 229 km/h
Acceleratie 0-100 km/h 7,7 s
Brandstofverbruik 7,9 l/100km
1 Bekijk reacties
Seat Seat Leon Occasions

Ontdek deze occasions: had je ze al gezien?

Seat Leon 1.6-16V Stella Airco

Seat Leon 1.6-16V Stella Airco

  • 2002
  • 199.018 km
€ 1.750
Seat Leon 1.6-16V Sport 1e eigenaar 103000 km

Seat Leon 1.6-16V Sport 1e eigenaar 103000 km

  • 2003
  • 103.611 km
€ 2.450
Seat Leon R32 Motor! Cupra 4, Recaro, Leer, Uniek, 250pk!

Seat Leon R32 Motor! Cupra 4, Recaro, Leer, Uniek, 250pk!

  • 2001
  • 350.594 km
€ 6.950

Lees ook

Seat Leon

Seat Leon 1.8-20VT Topsport – 2003 – 484.475 km - Klokje rond

Praktijkervaring
Seat Leon - 4 generaties

Praktijkervaring Seat Leon (2000-2006): definitieve doorbraak

Achtergrond
Seat Leon Cupra

Frappante overeenkomsten tussen eerste Seat Leon Cupra en de Cupra Born

Seat Leon Klokje Rond

Seat Leon 1.8-20VT Topsport – 2005 – 360.161 km - Klokje Rond

op de rollenbank - Seat Leon Cupra

Op de Rollenbank: Seat Leon V6 Cupra 4

Gerelateerde forum topics

Lezersreacties (1)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.