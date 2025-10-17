De miljoenste Cupra is een feit

De miljoenste Cupra is een Formentor e-Hybrid in Magnetic Tech, of ‘matgrijs’ in normalemensentaal. Cupra behaalde deze mijlpaal in zeven jaar tijd, want in 2018 werd het met de Cupra Ateca naar voren geschoven als separaat merk. Voor die tijd was het een sportlabel dat gereserveerd was voor de snelste modellen van Seat. We zullen er geen doekjes om winden: Cupra als merk leverde ook bij ons best wat opgetrokken wenkbrauwen op. De meerwaarde naast Seat leek (lijkt?) discutabel en de meningen over dat koperkleurige logo zijn ook verdeeld, maar feit is dat Cupra inmiddels een behoorlijk gevestigde merknaam is in het Europese autolandschap. Cupra presenteert zich als sportiever en hipper dan Seat, is hoger in de markt gezet en heeft naast omgebouwde Seats inmiddels ook allerlei eigen modellen in huis. In Nederland zet het merk trouwens puur in op stevig geëlektrificeerde modellen, elders is dat (nog) niet altijd het geval.

Cupra zal nog wel even blijven groeien, want het merk speelt met moederbedrijf Seat S.A. een belangrijke rol in de elektrische toekomst van de Volkswagen Groep. De Spaanse tak mag namelijk de kar gaan trekken als het gaat om de nieuwe kleine EV’s van Cupra, Volkswagen en Skoda, en gaat naast de eigen Cupra Raval ook de Volkswagen ID.Polo bouwen in Martorell, Spanje. Dat duurt overigens niet lang meer: vanaf 2026 gaat de productie van beide nieuwkomers daar van start.