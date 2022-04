Mercedes weinig hoopvol voor Grand Prix van Australië

Sinds de huidige motorformule in 2014 zijn intrede deed in de Formule 1, won het team van Mercedes maar liefst vier van de zes GP's van Australië. Lewis Hamilton zette sinds dat jaar zelfs elke keer zijn Mercedes op pole position. De kans is erg klein dat komend weekend een voortzetting van dat succesverhaal brengt. Mercedes ligt vooralsnog behoorlijk achter op de teams van Ferrari en Red Bull. Dat zal in Melbourne niet anders zijn, vreest teambaas Toto Wolff: "Momenteel komen onze prestaties op de baan niet overeen met wat we verwachtten. Er komt geen magische oplossing voor komend weekend, maar we werken hard om de volgende races stappen te zetten en dichter bij de voorkant van het veld te komen", tekent Motorsportweek op.

Volgens Wolff heeft Mercedes nog 'genoeg te leren' over waarom het zo tegenvalt. Er wordt in het hoofdkwartier in Brackley volgens de Oostenrijker hard gewerkt om te ontdekken waar de problemen zitten en hoe die opgelost kunnen worden. Mercedes kampt veel meer met 'porpoising' dan Ferrari en Red Bull. De auto van Mercedes begint op hoge snelheden te stuiteren, waar de auto's van de concurrenten vlakker blijven liggen. Dat lijdt tot gripverlies en bovendien stoort het de coureurs bij het remmen. Het circuit in Melbourne, Albert Park Street Circuit, is dankzij aanpassingen een nog sneller circuit dan het al was en bovendien is het vanwege het gebruik van openbare wegen behoorlijk hobbelig. Twee factoren waar de Mercedes gezien de vorm van de afgelopen twee races problemen mee kan krijgen. De topsnelheid van Mercedes (en diens klantenteams) lijkt immers ook nog aardig achter te blijven bij die van Ferrari en vooral Red Bull Racing. "We moeten nu het meeste zien te halen uit wat we nu hebben en elke kans proberen te grijpen", aldus Wolff.