Mercedes-Maybach Haute Voiture: nóg meer luxe

De kleurencombinatie van de 'Haute Voiture' is al niet bepaald alledaags. Het onderste gedeelte van de carrosserie is roségoud, terwijl het dak en de wielen zijn gespoten in donkerblauw. Afgezien van de bijzondere kleurencombinatie laat Mercedes-Maybach het exterieur van de S-klasse ongemoeid, wat betekent dat de auto onder meer voorzien is van een lading verchroomde details. Het interieur is eigenlijk interessanter. Wit leer voert de boventoon en in de deuren is een stofje met een bijzonder patroon aangebracht. Ook het roségoud en donkerblauw van het exterieur komen terug in het interieur. Ook opvallend: de rij 'studs' aan weerszijden van de middentunnel, die helemaal doorloopt naar achteren.

Maar Mercedes-Maybach gaat verder dan dat: ook het MBUX-infotainmentsysteem wordt op een speciale manier aangepast. De thuisknop in het midden van het scherm krijgt bijvoorbeeld een roségouden randje en met 'avatars' die je kunt aankleden met verschillende outfits kun je een profielfoto maken voor de bestuurdersprofielen van de auto. Dat zijn natuurlijk vooral gimmicks. Buiten de digitale wereld ontwierp Mercedes-Maybach een bijpassende tas en matchende outfits voor bij de auto. Die mode-items zijn gemaakt van hetzelfde materiaal als in het interieur van de auto.

De prijs van al dit moois is nog niet bekend, maar de Mercedes-Maybach S580 4Matic heb je in ons land pas vanaf rond de €230.000. Reken er dus maar op dat deze gelimiteerde editie, afhankelijk van de krachtbron die Mercedes-Maybach erin schoenlepelt, de 3 ton in euro's ver gaat overschrijden. Hoe veel exemplaren uiteindelijk gebouwd gaan worden is eveneens nog niet duidelijk.