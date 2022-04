Mercedes-Maybach S-klasse in gelimiteerde Virgil Abloh-uitvoering

Er komt nu echt een einde aan de samenwerking tussen Mercedes en Virgil Abloh. De vorig jaar december op slechts 41-jarige leeftijd overleden modeontwerper bracht samen met Mercedes-Benz in 2020 de bijzondere Project Geländewagen tot stand. Eind vorig jaar volgde de Project Maybach, een uiterst opvallende superluxe offroader die kort na het overlijden van Abloh werd onthuld. Nu komt Mercedes-Maybach nog met een vervolg daarop: de 'Maybach by Virgil Abloh'.

De speciale uitvoering van de Mercedes-Maybach S-klasse, een met de V12 uitgeruste S 680 om precies te zijn, borduurt voort op de Project Maybach. Dat blijkt althans wel uit de kleurstelling. Het bovenste deel is obsidiaanzwart, daaronder zien we een lakkleur die door Mercedes-Maybach als 'zandkleurig' wordt omschreven. Die kleur tref je ook op de wielen, net zoals bij Project Maybach het geval was. In het interieur keert dit kleurenschema ook terug. Zo zien we het zwart onder meer op het stuurwiel en op de middentunnel terugkeren, waar de leren bekleding zandkleurig is. Op de middenconsole, hoofdsteunen en de instaplijsten tref je een speciaal logo, dat bestaat uit het logo van Maybach en dat van Abloh.

Hoewel het niet echt uitgebreid in beeld krijgen, zegt Mercedes-Maybach dat ook het infotainmentsysteem anders is dan gewoonlijk. Men spreekt over een 'luxere versie van MBUX'. Op de enige foto van het systeem zien we iconen op het hoofdscherm in dezelfde zandkleur als je op het ex- en interieur van de auto treft.

Mercedes-Maybach gaat slechts 150 exemplaren van de S 680 uitvoeren als deze speciale Virgil Abloh-editie. Een prijs wordt niet gemeld. Voor de liefhebbers worden ook enkele modeaccessoires leverbaar. Zo zien we onder meer een speciaal setje handschoenen en een trui.