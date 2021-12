Project Maybach is grenzeloze offroader

Mercedes-Maybach is uiteraard niet van uitbundigheid verspeend en dat toont het nu op een wel heel bijzondere manier. Project Maybach is namelijk iets compleet anders dan we van Maybach gewend zijn. Deze creatieve uitspatting van Mercedes' luxedivisie is het resultaat van een samenwerking tussen ontwerper Gorden Wagener en de gevierde mode-ontwerper Virgil Abloh. Die liet afgelopen weekend op slechts 41-jarige leeftijd het leven na een korte strijd tegen kanker en dat geeft de presentatie van Project Maybach uiteraard een extra bijzondere lading.

De creativiteit van Abloh leeft in ieder geval onder meer voort in deze uiterst opvallende showauto die alle conventies opzij schuift. Project Maybach laat zich nog het best omschrijven als een bijzondere mix tussen een luxe GT en een extreme offroader. Mercedes-Maybach spreekt zelf van een 'offroad-coupé met Gran Turismo-proporties'. Dat Wagener en Abloh zich zonder beperkingen konden uitleven, is wel duidelijk.

'De' Project Maybach strekt zich uit over maar liefst 6 meter en is daarmee ruim een halve meter langer dan de Mercedes-Maybach S-klasse. De auto heeft een front dat met geen enkel ander model uit Stuttgart te vergelijken is en enige Rolls-Royce-gelijkenissen zijn niet ontkennen. De forse 'grille' is niet meer dan een optisch spektakel met ledverlichting in de vorm van spijlen en wordt aan weerskanten geflankeerd door ronde ledkoplampen. Een bull-bar met een dikke skidplate en meer ledverlichting erop zorgt voor het offroadsausje. Op de immense neus rust een transparante motorkap met daaronder zonnepanelen die de elektrische aandrijflijn van stroom voorzien. Aan de achterzijde is Project Maybach al net zo hoekig als aan de voorkant, alleen viert minimalisme hier meer hoogtij.

Het dak van de showauto is bijna volledig uit glas opgetrokken en ligt als een soort druppel op op de auto. De uiterst vloeiende lijnen van het dak vormen een groot contrast met de rest van de auto en de dikke externe rolkooi en het imperiaal erboven. Omdat er deen al te dikke stijlen in de dakconstructie zelf zitten, is het in het interieur van Project Maybach lekker licht. Het interieur heeft een behoorlijk sterke retro-zweem en is al net zo rechtlijnig vormgegeven als het gros van de carrosserie. Er is plaats voor twee inzittenden en de bestuurder heeft een opvallend klein stuurwiel voor zijn snufferd.

Wie hoopt dat Mercedes-Maybach een dergelijke auto op de markt brengt, moeten we teleurstellen. Hooguit zullen er wat designelementen overgeheveld worden naar toekomstige productieauto's, maar Project Maybach was vooral een creatief statement. Eén waarmee Mercedes-Maybach wilde visualiseren 'hoe je de natuur kunt verkennen in een unieke, luxe Maybach'. Het heeft in ieder geval een zeer spraakmakende showauto opgeleverd, dat kunnen we wel zeggen.