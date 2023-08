Brabus 850 is de perfecte maffia-Maybach

Wie graag etaleert dat de zaken goed gaan, heeft aan de Mercedes-Maybach S-klasse een prima auto. Er zit normaal al een berg verchroomde delen op en met een optionele two tone-kleurstelling erop is het exhibitionistische feest natuurlijk compleet. Toch is het tegenwoordig in rijkere kringen kennelijk ook erg populair om juist voor een auto te gaan die geheel ontdaan is van kleur. Dat blijkt uit de vele 'black packs' die zelfs bij merken als Bentley, Rolls-Royce en Mercedes-Maybach zelf aan te vinken zijn. Brabus geeft de Mercedes-Maybach S680 nu zo'n soort behandeling, maar daarbij blijft het uiteraard niet.

Behalve het zwart lakken van de diverse gewoonlijk verchroomde accenten heeft Brabus de Maybach nog voorzien van diverse carbon accenten. Het meest in het oog springend is uiteraard de diffuser en aan de voorkant zien we koolstofvezel onderdelen in en onder de bumper. De Brabus 850, zoals de donkere S680 nu heet, staat op gitzwart 22-inch lichtmetaal en is rondom voorzien van Brabus-logo's in het zwart. Ook in het interieur is het een duistere bedoening en zien we op diverse plekken koolstofvezel.

Voor betere prestaties is het carbon niet per se nodig, want daar zorgt de 6.3 V12 wel voor. Die is door Brabus voorzien van nieuwe gesmede zuigers en twee nieuwe door Brabus ontwikkelde turbo's. Zoals de naam Brabus 850 al aangeeft zijn die aanpassingen, samen met een nieuw uitlaatsysteem, goed voor een vermogen van maar liefst 850 pk. Het maximum koppel is helemaal krankzinnig: 1.400 Nm. Ter vergelijking; de reguliere Mercedes-Maybach S680 komt tot 612 pk en 900 Nm. De 0 naar 100 km/h-sprint gaat in de Brabus 850 ondanks die vermogensspurt slechts 0,4 seconden sneller, namelijk in 4,1 seconden. Op zo'n sprinttijd heb je enorme vermogensstappen nodig om er nog enkele tienden van af te kunnen schaven. De topsnelheid is gelijk gebleven, die is elektronisch afgeregeld op 250 km/h en het lijkt er niet op dat Brabus die begrenzing voor je kan omzeilen.

Hoeveel geld er van een (ongetwijfeld Zwitserse) bankrekening moet verdwijnen om de Brabus 850 overhandigd te krijgen, is niet bekend. De 'gewone' Mercedes-Maybach kost hier al €335.308.