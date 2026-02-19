Mercedes-Benz VLE draait korter dan een CLA

Geen stad, vliegveld of hotel in Europa zonder luxe Mercedes-bussen. In plaats van V-klasses en EQV’s tref je daar vanaf dit jaar steeds vaker VLE’s aan, want die nieuwkomer wordt zeer binnenkort onthuld. Mercedes schijnt vast een lichtje op de bus, die dankzij achterwielbesturing nog wat makkelijker de parkeergarage uit komt.

‘VLE’ is de naam van een nieuwe, luxe MPV van Mercedes. De auto gaat specifiek de V-klasse en de EQV vervangen en richt zich dus meer dan ooit specifiek op personenvervoer. Hoe deze auto en de toekomstige Vito zich tot elkaar verhouden, vertellen we je graag als het embargo op alle informatie verloopt. Vandaag mogen we je alleen vertellen over wat kleine brokjes informatie die Mercedes ons toeschuift, plus de ervaringen die we hebben opgedaan tijdens een extreem korte proefrit met een gecamoufleerde VLE.

Jawel: we konden vast op pad met de VLE. Het ritje speelde zich af binnen zo’n 50 meter en stelde weinig meer voor dan ‘straatje keren’ en inparkeren. Daarmee leerden we toch al wat interessants: de VLE heeft een meesturende achteras. Dat kennen we al van onder meer de S-klasse, maar is niet verkrijgbaar in de V-klasse. Bij lage snelheden sturen de achterwielen van de VLE tot 7 graden tegen. Dat verkleint de draaicirkel tot 10,9 meter, kleiner dan die van een CLA (11,2). Inderdaad blijkt omkeren met de toch forse VLE een fluitje van een cent, daarbij geholpen tot de zeker in verhouding tot een V-klasse behoorlijk directe besturing. Het maakt de ‘bus’ – eigenlijk een belediging – in één klap veel prettiger in de stad, waar deze ultieme luxe-shuttle toch vaak zal worden ingezet.

De VLE kan ook zelf inparkeren. Niets nieuws, maar Mercedes zou Mercedes niet zijn als het deze truc niet tot in de puntjes heeft verfijnd. Het selecteren van een vak is kinderspel, je kunt zelfs kiezen of je vooruit of achteruit dat vak in wilt en de parkeerhandeling zelf is vervolgens zo achter de rug. Keurig.

De VLE is aanvankelijk altijd volledig elektrisch. Hij is de eerste op een nieuw VAN.EA-platform en krijgt een accu van maar 115 kWh aan boord. Dat is flink, maar voor een ‘auto’ van dit formaat niet meer dan passend.

Meer VLE-informatie volgt binnenkort, want Mercedes onthult de auto op 10 maart.