Eerst volledig elektrisch, later brandstofversies

Nieuw platform, unieke VLE-koets

Tot 700 kilometer bereik

Een echt monopolie is het niet, maar wat Mercedes doet met de V-klasse lijkt er wel op. Een beetje hotel, vliegveld, taxibedrijf of evenementenbureau heeft immers altijd een hele batterij V-klasses klaar staan, voor het in grote partijen vervoeren van allerlei Vips en andere welkome gasten. De huidige V-klasse is net als zijn voorgangers in basis ‘gewoon’ een Vito-bestelwagen, maar dan met een interieur vol comfortabele stoelen, een fraaier dashboard en een licht aangepast exterieur. De huidige generatie van de V-klasse bestaat sinds 2014. Sinds 2020 staat er ook een elektrische variant op de prijslijst, de EQV.

0-100: 6,5 s

De nieuwe VLE wordt uiteindelijk de opvolger van beide, maar wordt gepresenteerd als volwaardige EV en staat veel verder van de Vito af dan de V-klasse ooit deed. Dit is de eerste auto op het VAN.EA-platform, een modulaire basis die primair is bedoeld voor volledig elektrische aandrijflijnen maar als VAN.CA (met de C van Combustion) ook verbrandingsmotoren ‘slikt’. Voordat de versies met brandstofmotor arriveren, trapt Mercedes af met de VLE 300 Electric en de VLE 400 Electric. De 300 heeft één 272 pk sterke elektromotor op de vooras, de 400 krijgt twee elektromotoren en 416 pk mee. Daarmee knalt deze ‘bus’ - dat is eigenlijk een belediging – in 6,5 tellen vanuit stilstand naar 100 km/h, maar nuttiger is dat de 400 een trekgewicht heeft van 2.500 in plaats van 1.000 kg. In theorie, althans, want de VLE 400 zelf heeft een maximaal toelaatbaar gewicht van maar liefst 3.700 kg. Daarmee valt hij in de nieuwe categorie die is gecreëerd door bestuurders van alternatief aangedreven voertuigen met een maximaal gewicht van 4.250 kg te laten rijden, maar daarbij vooralsnog de voorwaarde dat er geen aanhanger wordt getrokken.

Relatief zuinig

De VLE 300 weegt maximaal ‘maar’ 3.500 kg. Deze versie mag 1.000 kg trekken, alsnog 1.000 kg meer dan de uitgaande EQV. De 300 heeft minder kracht, maar ook een indrukwekkend laag verbruik. Mercedes geeft in het gunstigste geval 18,8 kWh per 100 kilometer op, zuiniger dan de veel minder ruime EQS SUV en veel zuiniger dan de dik 27 kWh/100 die voor de EQV geldt. In combinatie met de 115-kWh accu levert dat een rijbereik op van dik 700 kilometer, tegen dik 630 km voor de 400. De 800V-architectuur staat laadsnelheden tot 315 kW ben je in 25 minuten weer voor 80 procent vol. Anders gezegd: in tien minuten pomp je er 236 kilometer bij. Dat gaat allemaal via een laadpoort aan de rechterzijkant, aanzienlijk handiger dan de voorbumper geplaatste laadpoort van de EQV.

Formaat

De VLE is 5,31 meter lang. Dat is aanzienlijk langer dan een ‘korte’ EQV in de L2-lengtemaat, maar korter dan een EQV in L3-trim. In de toekomst komt er ook van de VLE nog een langere versie, al meldt Mercedes momenteel niet meer dan dat. Hoewel het platform in beginsel wordt gedeeld met de toekomstige Vito, is de carrosserie van de luxe personenautoversie voor het eerst uniek. De VLE is dus echt een ander model dan de Vito en van de auto die je bij dit verhaal ziet staan, komt geen dichte bestelversie. Evengoed ziet de VLE er als ruimtereus ietwat busjesachtig uit, maar er zijn wel degelijk verschillen. Zo zijn de wielen en wielkasten aanzienlijk groter dan gebruikelijk in bedrijfsautoland en loopt het dak naar achteren toe iets af. De achterlichten zijn in een boog om de achterruit gevouwen en die ruit zelf laat zich net als bij de huidige V-klasse separaat openen, zodat niet voor iedere boodschap die enorme laadklep open hoeft. Voor een moderne Mercedes oogt de VLE opvallend strak. Er zijn weinig overbodige tierlantijnen en vooral weinig Mercedes-logo’s, waar die sterretjes bij andere modellen van dit merk tegenwoordig met tientallen tegelijk over de carrosserie worden uitgestrooid. De Mercedes-ster die er nog wel is – die in de neus – zit afhankelijk van de uitvoering ín of juist boven de grille, waarbij het in dat laatste geval een klassiek staand ornament is.

Flexibiliteit en ruimte

Elektrische schuifdeuren aan weerzijden zijn standaard en bevatten voor het eerst een volledig en elektrisch te openen ruit. Wat je vervolgens aantreft achter die deur, hangt sterk van de keuzes van de eigenaar af. Met twee driezits banken achter biedt de VLE plaats aan in totaal acht personen, maar met ‘slechts’ 6 of 7 stoelen is er ruimte voor nog meer luxe. Individueel verstelbare, verschuifbare en verwijderbare stoelen bieden de meeste flexibiliteit en zorgen voor een laadruim van meer dan 4.000 liter als je ze allemaal verwijdert. Voor maximaal comfort is het echter ook mogelijk om niet-verwijderebare, maar superluxe en volledig elektrische zetels te bestellen die in de Businessclass van een Airbus A380 niet zouden misstaan. Verschuiven gaat in dit geval via het scherm, waarbij je kunt kiezen tussen een reeks vooraf geprogrammeerde opstellingen voor extra gemak. In deze vorm wordt de V-klasse nog meer een alternatief voor onder meer de Lexus LM, waarmee Toyota vooral in Azië goed scoort. Mercedes noemt de VLE dan ook niet alleen als optie voor shuttleservices en grote gezinnen, maar ziet hem ook meer dan ooit als een alternatief voor een lange S-klasse. Voor die klantenkring komt er in de toekomst trouwens ook nog een VLS, een nog grotere en ongetwijfeld nog luxere ‘MPV’.

Cockpit

Voorin is de GLE geen verrassing voor wie andere moderne personenauto’s van Mercedes-Benz kent. Het nieuwste MB.OS wordt getoond over een totaal van drie schermen en bevat hier functies die je in kleinere modellen niet aantreft, zoals de bediening van al die stoelen achterin. De auto voelt en is uiteraard groot, maar de zitpositie is goed en er zijn allerlei foefjes om hem toch handelbaar te maken. Zo laat de optionele luchtvering de VLE desnoods 40 mm zakken voor een makkelijke instap en zorgt de tegensturende achteras voor een verrassend kleine draaicirkel. Inparkeren is ook een fluitje van een cent: na het selecteren van het parkeervak doet de VLE dat desgewenst helemaal zelf, en keurig vlot bovendien.

Vanaf 60 mille

In Duitsland belooft Mercedes-Benz een vanafprijs van krap €60.000, al geldt die wel voor een nog te presenteren versie met een LFP-accu van 80 kWh. Nederlandse prijzen zijn nog niet bekend en voor een riant aangekleed exemplaar met de grote accu moet je ongetwijfeld rekening houden met een bedrag dat rap richting of zelfs over de ton gaat. Gezien de hoeveelheid ruimte en luxe en de elektrische prestaties is dat nog steeds niet gek, maar dit is uiteraard geen auto voor gezinnen, hotels en taxibedrijven met een krappe beurs.