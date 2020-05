Nieuwe Mercedes-Benz GLC gesnapt

Mercedes-Benz werkt aan een nieuwe generatie GLC en het is die SUV die nu voor het eerst in camouflagekostuum is opgedoken. De hoogpotige lijkt bij zijn generatiewissel aanzienlijk te groeien, iets dat enigszins uit nood geboren lijkt.

Mercedes-Benz lanceerde in de vorm van de volledig volgens Mercedes' actuele designtaal ontworpen GLC in 2015 een opvolger van de relatief hoekige GLK. Inmiddels zijn we vijf jaar verder en is de begin vorig jaar gefacelifte GLC inmiddels al even onder ons. In Stuttgart wordt natuurlijk al tijden nagedacht over een volledig nieuwe GLC en het is die auto die nu voor het eerst in een psychedelische jasje buiten de fabriekspoorten is gesnapt.

Mercedes-Benz heeft een nieuwe C-klasse in de ontwikkelingskamers staan en dus is het totaal niet vreemd dat ook de GLC, in feite het SUV-equivalent van de C-klasse, op termijn volledig wordt vernieuwd. Hoewel de auto nog fanatiek in de plakkers hangt, lijkt het erop dat de designtaal van het huidige model naar het heden wordt vertaald en dat je dus geen revolutionair nieuw design hoeft te verwachten. Wel lijkt de GLC op deze foto's een stuk gestrekter dan het exemplaar dat je momenteel bij Mercedes-Benz kunt bestellen. Dat is ook niet zo gek. Vorig jaar voegde het merk namelijk de GLB aan zijn modelfamilie toe, een SUV-achtige binnen de compacte modelfamilie van het merk die met zijn afmetingen in feite helemaal niet zo compact is. Met zijn lengte van 4,63 meter is de optioneel als zevenzitter leverbare GLB namelijk slechts 2,2 centimeter korter dan zijn hoger gepositioneerde GLC-broer. De volledig nieuwe GLC groeit derhalve een maatje om de afstand tot zijn kleine broertje te vergroten.

Op deze set van ver geschoten foto's is de GLC in zijn reguliere vorm te zien, maar reken ook weer op de komst van een 'sportiever' gelijnd exemplaar met minder hoofdruimte achterin. Die GLC Coupé zal net als de conventioneler gevormde GLC beschikbaar komen met tal van motoriseringen. Niet alleen komen er reguliere benzine- en dieselversies, ook zal er in ieder geval weer een plug-in hybride smaak op de menukaart komen te staan. Ongetwijfeld wordt de motorenlijst aan de bovenkant van de statusladder afgerond met krachtige AMG-versies.

De huidige GLC rolt onder meer in het Duitse Bremen en landen als China, Maleisië, India, Indonesië, Finland en Thailand van de band. Gezien het succes van SUV's zal Mercedes' fabriek in Sindelfingen vanaf 2022 ook de nieuwe GLC gaan produceren. Derhalve mikken we erop dat 2022 het jaar zal zijn de nieuwe GLC in de Nederlandse showrooms verschijnt.