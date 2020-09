Mercedes-Benz S-klasse onthuld

Door je oogwimpers beschouwd lijkt er weinig veranderd aan de Mercedes-Benz S-klasse. Het silhouet lijkt veel op dat van het in 2013 geïntroduceerde model, dat in 2017 een facelift kreeg. Maar kijk je beter, dan zie je wel degelijk verschillen. Zo zijn de twee scherpe vouwen over het midden van de flanken glad gestreken en de deurgrepen vervangen door exemplaren die automatisch verzinken, waardoor het geheel nog wat gladder wordt.

De rolmaat onthult nog meer verschillen. De nieuwe S is 54 mm langer (34 mm voor de verlengde versie), 55 mm breder (met ingetrokken deurgrepen 22 mm breder), 10 mm hoger en de wielbasis is met 71 mm toegenomen.

Aan de voorkant springen de rankere koplampen en meer rechte grille in het oog, de achtersteven toont een stuk ranker dankzij de meer horizontale lichtunits die samen met de verchroomde strip één lijn over de breedte vormen.

Interieur

In het interieur echter heeft zich een ware revolutie voltrokken. Dat enorm brede lcd-scherm, waar we juist gewend aan waren geraakt, is verdwenen. Het lijkt erop dat Mercedes vindt dat het, nu het helemaal is afgezakt tot de A-klasse, de S onwaardig is geworden. In plaats daarvan een rechthoekig scherm als klokkenwinkel, geassisteerd door een head-up display dat er in twee versies is. Het grootste projecteert ook in augmented reality. Het enorme centrale scherm toont 3D-beelden en zweeft als het ware boven een breed paneel. De combinatie hoogglans hout met aluminium strips is geïnspireerd op luxe jachten. Het geheel oogt zo rijk dat Lodewijk de Veertiende er een acuut minderwaardigheidscomplex van zou hebben gekregen.

LCD

De alu-houten balk komt ook terug achterin, waar het allemaal zo mogelijk nog luxueuzer is. LCD-schermen, led-sfeerverlichting en artisanaal gestikt leer zijn alom aanwezig. De zachte kussens (door Mercedes ‘Kuschelkissen’, ofwel knuffelkussen genoemd) zijn er voortaan ook voor de inzittenden voor, terwijl ze achter zelfs verwarmd zijn. Ook verwarmd zijn de deurpanelen rondom de armsteunen. Energizing Air Control is een filtersysteem dat fijnstof, pollen, geurtjes en schadelijke stoffen uit de lucht verwijdert met behulp van een actief koolstoffilter. Mercedes-Benz gaat daarnaast prat op de geluidsisolatie, waarmee het opmerkelijk stil moet blijven onderweg.

MBUX

Het in 2018 geïntroduceerde MBUX (Mercedes-Benz User Experience) is toe aan zijn tweede generatie en dat debuteert in stijl in deze nieuwe S-klasse. De mogelijkheden tot personificatie zijn uitgebreid en het is volgens Mercedes-Benz intuïtiever gemaakt. De spraakassistent (‘Hey Mercedes’) heeft een groter zelflerend vermogen en kan voortaan ook vanuit achterin worden gebruikt.

Daarnaast kan het ook communiceren met je woning. Verlichting, gordijnen, verwarming, alarm, apparaten: mits natuurlijk aangesloten op het internet of things, neemt MBUX er de controle over en zorgt de S-klasse ervoor dat je favoriete muziek en de geur van wildgebraad door je huis kringelen tegen de tijd dat je garagedeur zich automatisch opent. Inmiddels is je rug dan heerlijk los gekneed door de stoelen met tien verschillende massageprogramma’s.

Lekker intensief van muziek genieten zonder een aanklacht voor geluidsoverlast te riskeren kan dankzij een systeem dat de bassen in de stoelen laat resoneren, zodat je ze in je lijf voelt alsof je op Pinkpop pal voor de speakerzuil staat.

Achterasbesturing

De optionele achterasbesturing heeft een grotere mate van wieluitslag (10 graden). Het bekende Pre Safe-systeem heeft nu ook een functie die het actieve onderstel de hele carrosserie bij dreigende botsing een stuk (80 mm) doet stijgen. Daardoor gaat een groter deel van de impact naar de dorpel, die meer kracht kan absorberen dan de portieren. De rijassistentie-systemen zijn verder verfijnd, waarmee de S-klasse een stapje dichter bij volledige autonomie komt. Parkeren kan van buitenaf met behulp van de smartphone.

Motoren

In de eerste instantie komt de nieuwe Mercedes-Benz S-klasse er met zes-in-lijn drieliter benzine- en dieselmotoren. De S 450 4Matic heeft 367 pk (270 kW) en 500 Nm, de S 500 4Matic 435 pk (320 kW) en 520 Nm. De S 350 d is er met achterwielaandrijving en als 4Matic en levert 286 pk (210 kW) en 600 Nm. De sterkste diesel is de S 400 d 4Matic met 330 pk (243 kW) en 700 Nm. Alle S-klasses hebben een 9-traps 9G-Tronic automaat en zijn afgeregeld op een top van 250 km/h. Acceleraties variëren van 4,9 s van 0-100 voor de S 500 4Matic tot 6,4 s voor de instapdiesel.

In een later stadium volgt een V8 met ISG (geïntegreerde startgenerator) en 48V boordsysteem. Volgend jaar komt er een plug-in hybride die zo’n 100 km volledig elektrisch kan rijden.

De nieuwe S-klasse staat in december in de showrooms.