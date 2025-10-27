Nieuwe Mercedes-Benz Sprinter: als uit steen gehouwen

De nieuwe generatie van de Mercedes-Benz Sprinter, nog altijd een van de meest verkochte bestelauto’s in Nederland, wordt pas volgend jaar gepresenteerd. Maar zo langzamerhand wordt er steeds meer bekend over de vernieuwingen.

Inmiddels is duidelijk dat de nieuwe Sprinter meer laadruimte zal bieden. Hij wordt iets hoger dan het huidige model en de wanden zijn meer rechtop gezet, met een nog rechthoekiger laadruimte als gevolg. De nieuwe Sprinter krijgt naar verluidt een bijzonder dikke neus, zoals die bijvoorbeeld ook de nieuwste Renault Master een opvallend gezicht geeft. De relatief lange motorkap is relatief hoog geplaatst. De fabrikant wil hiermee de bestelbus een veel stoerder aanzien geven.

De designers lichtten vorige week een tipje van de sluier op door een beeldhouwwerk te presenteren dat al enigszins de contouren van de nieuwe Sprinter onthult. Het gebeeldhouwde voertuig is 650 centimeter lang, 275 centimeter hoog en 250 centimeter breed, maar uiteraard zal de nieuwe generatie Sprinters in vele soorten en maten beschikbaar komen. En net als bij de huidige generatie krijgt de koper keus uit volledig elektrische aandrijving of conventionele verbrandingsmotoren.

Elektronica

In de auto is vooral een flinke stap voorwaarts in de elektronica te verwachten. Zo krijgt de nieuwe Sprinter het besturingssysteem en de gebruikersinterface die ook de huidige generatie personenauto’s van Mercedes kenmerken. De bestelbussen blijven vervolgens jarenlang bij de tijd dankzij over-the-air updates.

In combinatie met een groot centraal beeldscherm, midden op het dashboard, zal het infotainment sneller werken en veel meer mogelijkheden bieden. Voor het eerst zijn ook de plannings- en navigatiesoftware van grote klanten, zoals koeriersdiensten en logistieke bedrijven, in het infotainment van de auto te integreren. De chauffeurs hoeven dus niet langer een extern apparaat van hun bedrijf te gebruiken om zo efficiënt mogelijk hun dagelijkse ritten uit te voeren.

Mercedes heeft al gemeld dat het nieuwe infotainment het ook mogelijk maakt om de chauffeur preciezer te informeren over het verwachte rijbereik van de elektrische versies. Wel zo belangrijk als je een bestelling tijdig bij de klant moet bezorgen. Maar desgevraagd laat de fabrikant weten hierbij geen rekening te houden met de hoeveelheid en met name ook het gewicht van de vracht in het laadruim. En die kan natuurljk van grote invloed zijn op het rijbereik van een elektrische auto.

Succesnummer

Toen de Sprinter in 1995 werd geïntroduceerd, was het de eerste grote bestelwagen van Mercedes-Benz in het lichte segment tot 3,5 ton. De Mercedes staat tegenwoordig in Nederland steevast in de top drie van meest verkochte bestelauto’s. Zo’n driekwart van de auto’s wordt op maat gemaakt en ingericht voor de klant.

De loyaliteit onder Sprinter-kopers is groot. Bijna 8 van de 10 klanten kiest bij de aanschaf van een volgende bestelauto opnieuw voor een Sprinter. "Ik ben ervan overtuigd dat onze toekomstige Sprinter meer dan ooit het vlaggenschip in zijn segment wordt’’, zegt Thomas Klein, de directeur van Mercedes-Benz Vans.

Al in 1896

De geschiedenis van zijn divisie gaat terug tot 1896 toen Carl Benz de gemotoriseerde bestelwagen uitvond. Hij ontwikkelde twee modellen om aan verschillende klantbehoeften te voldoen: de Benz-bestelwagen als een ‘koets met een gesloten carrosserie’ op basis van de Benz Victoria, en de Benz-combinatiebestelwagen als een ‘kleine koetsierskoets met een afneembare carrosserie’ op basis van de kleinere en lichtere Benz Velociped. Dankzij de afneembare carrosserie kon deze in een paar eenvoudige stappen worden omgebouwd tot een tweezits personenauto.

Beide modellen werden aangedreven door een achterin gemonteerde eencilinder viertaktmotor met een cilinderinhoud van 2,7 liter in de gewone bestelwagen en 1,0 liter in de combinatiebestelwagen. Het laadvermogen van 300 kilo (plus bestuurder) leek destijds voldoende voor vervoer in de binnenstad. Het motorvermogen van 2,75 tot 6 pk zorgde voor een topsnelheid van 15 tot 20 km/u bij volledige belading.

Warenhuis in Parijs

De nieuwe voertuigen waren daarmee sneller dan een paardenkoets getrokken door twee paarden en konden ook ongeveer drie keer zoveel lading vervoeren. Benz leverde het eerste exemplaar van zijn bestelwagen op 5 december 1896 aan het beroemde warenhuis Le Bon Marché in Parijs, voor een verkoopprijs van 4.500 reichsmark.

Een Benz-combinatiebestelwagen uit 1899 maakt tegenwoordig onderdeel uit van de Mercedes‑Benz Classic-collectie en werd zorgvuldig gerestaureerd (chassis) en deels herbouwd (carrosserie) voor de jubileumtentoonstelling ‘130 Jaar Transport’ die volgend jaar in Duitsland plaatsvindt.