Met je camper op wintersport? Hieraan moet je denken

Sneeuw bedekt de voorruit, de sneeuwlaag op het dak is een paar centimeter hoog. Aan de buitenspiegels en in de wielkasten hangen ijspegels. Als de winter eraan komt, stallen veel eigenaren hun campers. Zonde eigenlijk, want het koudste seizoen van het jaar heeft ook zeker zijn charme als het om camperen gaat. Uiteraard zijn er wel wat zaken waarmee camperaars rekening dienen te houden bij het winterse kamperen. Dat begint al voor vertrek, bij het zoeken naar de juiste camping. Camperaars herkennen een geschikte wintercamping aan het sneeuwsymbool in de reis- en campinggidsen. Deze campings zijn vaak het hele jaar door geopend en beschikken gewoonlijk over droogruimtes voor skikleding en een gasleiding naar de staanplaats.

Geen zomerdiesel in de tank

Let erop dat de brandstoftank van je camper voor vertrek naar een koude regio alleen winterdiesel bevat en geen restanten zomerdiesel. Bij zomerdiesel zorgt de paraffine in de dieselbrandstof al bij zeer lage temperaturen voor vlokvorming, wat tot verstoppingen van de leidingen en het injectiesysteem kan leiden. De motor zal als het zo ver is niet meer starten. In de winter is het verder heel belangrijk dat de verlichting goed werkt en dat de camper op winterbanden staat. De Nederlandse en Duitse wet schrijven daarvoor een minimale profieldiepte voor van 1,6 millimeter, maar dat is wel erg mager; bij een profieldiepte van minimaal vijf millimeter bieden ze veel meer grip. En let op wat de lokale voorschriften zeggen; in Oostenrijk moeten winterbanden minimaal vier millimeter hebben! Als dat niet het geval is, kan je op bijzonder hoge boetes komen te staan.

Sneeuwkettingen

De juiste bandenspanning is eveneens bepalend voor de grip op gladde wegen. Informatie over de juiste waarde is meestal te vinden aan de binnenkant van het tankklepje en/of in het instructieboekje. Het kan geen kwaad om een spanning aan te houden die 0,2 bar hoger is dan de voorgeschreven bandenspanning. Als je naar besneeuwde gebieden reist, is het verplichte kost om sneeuwkettingen bij je te hebben. In landen als Oostenrijk, Italië en Frankrijk zijn sneeuwkettingen bij het rijden in de bergen wettelijk verplicht als er langs de weg een rond bord met daarop een sneeuwketting-symbool op een blauwe achtergrond staat. Als het al lang geleden is dat je sneeuwkettingen onder je auto of camper hebt gemonteerd, dan is het raadzaam om dat eerst eens rustig te oefenen onder droge omstandigheden. Het kan zomaar gebeuren dat je de kettingen ’s nachts bij min tien graden moet monteren terwijl er bovendien een sneeuwstorm gaande is. Een oude deken, een hoofdlamp, dikke handschoenen en matten die je onder de wielen kunt leggen kunnen goed van pas komen bij het monteren. Sneeuwkettingen dien je ten minste op de wielen van de aangedreven as te monteren. Op steile afdalingen reageert de camper veel rustiger indien je ook kettingen op de andere as hebt gemonteerd. Goed werkende, dus niet-strepende ruitenwissers zijn onmisbaar voor goed zicht, net als een vol reservoir ruitensproeiervloeistof, uiteraard van de soort die niet kan bevriezen.

Bij overnachtingen op bijzonder koude dagen is het raadzaam om de ruitenwissers van de ruit te halen of om een stukje papier onder de wisserbladen te leggen. Zo voorkom je dat het rubber aan de ruit vastvriest. Bij het starten moet je de juiste volgorde aanhouden: maak eerst de ruit volledig ijsvrij met een krabber en leg dan pas de wisserbladen weer op de ruit. Kies voor een ijskrabber en sneeuwborstel met lange stelen, want camper-ruiten zijn enorm groot! Ook het tijdig verversen van de motorolie, anti-vries in het koelsysteem en een controle van de accu behoren tot de standaardvoorbereidingen die de basis vormen voor stressvrije ritten in de winter.

WD40

Als je camper binnenkort een onderhoudsbeurt moet krijgen, is het slim om dat nog voor een dergelijke wintertrip te laten uitvoeren. Laat de accu en alle vloeistofniveaus door een professional controleren. De tijdige vervanging van de motorolie zorgt ook in de winter voor een goede werking van de motor. Daarnaast zorgt het aanbrengen van vaseline of speciale rubberverzorgingsmiddelen ervoor dat de rubberen afdichtingen van deuren en ramen soepel blijven, waardoor alles goed blijft openen en sluiten. Met behulp van kruipolie zoals WD40 of roestwerende middelen zoals Hodt Fluid-Film blijven scharnieren en andere metalen verbindingen soepel werken.

Propaan-butaanmengsel beste optie voor kachel en kookapparatuur

Het aanbrengen van poolvet op de polen van de accu biedt bescherming tegen corrosie en het draagt ertoe bij dat alle stroomverbruikers goed blijven werken. Als je het interieur van de camper ook tijdens koude winternachten lekker op temperatuur wilt houden, dan bieden dikke gordijnen of op maat gemaakte thermomatten voor de ramen van je camper uitkomst. Om de kachel en de kookapparatuur in de winter van energie te voorzien, is een propaan-butaanmengsel de beste optie, want dat blijft ook bij lage temperaturen gasvormig en zodoende bruikbaar. Als je van plan bent om langere tijd op pad te gaan met de camper in de winter, dan is het raadzaam om voor vertrek gasflessen met een automatisch omschakelsysteem aan te schaffen. Door de bank genomen is het zo dat elf kilo gas toereikend is voor ongeveer twee tot drie dagen vakantie, uiteraard afhankelijk van het gebruik. Het is belangrijk dat de temperatuur in je camper duidelijk boven het vriespunt blijft, om te voorkomen dat er leidingen bevriezen. Dat kan overigens ook gebeuren met watertanks die niet geïsoleerd zijn en zich niet in het interieur van de camper bevinden. In dat geval bieden dunne elektrische verwarmingsspiralen die in de tanks worden geplaatst en die worden gevoed met 230 volt uitkomst, ze voorkomen dat het water bevriest.

Pijpen sneeuwvrij

Een elektrisch verwarmingselement voor de drukregelaar, die luistert naar de naam Truma Eis-Ex, voorkomt dat de drukregelaar bevriest. Bij het verwarmen is het belangrijk dat de afvoerpijp van de verwarming vrij is van sneeuw en hetzelfde geldt voor de afvoerpijp van een eventuele standkachel die onder het voertuig is geplaatst. Als het ’s nachts flink sneeuwt, is het raadzaam om een kleine nachtelijke controle uit te voeren om te controleren of alle pijpen sneeuwvrij zijn. Een goed afsluitende thermomat in de doorgang van de cabine naar het woongedeelte zorgt ervoor dat de koude lucht in de cabine blijft en niet in het woongedeelte komt. Bij een langer verblijf in een koude regio is het plaatsen van een voortent een overweging waard. Die biedt niet alleen extra opbergruimte, maar vormt ook een soort ‘thermosluis’. Wie met zijn camper langdurig op een sneeuwrijke plek gaat kamperen, kan overwegen om een apart beschermend dak aan te schaffen. Een dergelijk dak voorkomt dat dikke lagen sneeuw het dak van de camper doorbuigen en beschadigen. Vanzelfsprekend helpt het om regelmatig sneeuw van het dak te halen, maar dan kan uiteraard alleen als je de hele dag in de buurt van je camper bent.

Dak sneeuwvrij

Wanneer je met je camper op stap gaat na een sneeuwrijke nacht, dan is het zaak om hem eerst volledig sneeuwvrij te maken, dus ook het dak. Een sneeuwborstel met extra zachte borstelharen en natuurlijk een lange steel helpt om de sneeuw van het dak te verwijderen zonder dat je je daarvoor in allerlei bochten moet wringen. Bij het rijden op sneeuw en ijs gelden dezelfde regels als bij het rijden met een personenauto onder dergelijke omstandigheden: als gevolg van sneeuw of ijzel op de weg wordt de remweg van de camper uiteraard aanzienlijk langer. In een gevaarlijke situatie dien je het rempedaal volledig in te trappen, zodat je het ABS-systeem in staat stelt om aan de slag te gaan en zelfstandig de remkracht te regelen. Bij oudere campers zonder ABS helpt alleen pompend remmen. Als het hard gaat sneeuwen, verslechtert dat het zicht natuurlijk aanzienlijk, dus dan is extra voorzichtigheid geboden. De vuistregel hierbij: bij een zicht van minder dan 50 meter mag je maximaal 50 km/h rijden. Vooral op bruggen is extra voorzichtigheid geboden; houd rekening met windvlagen en een opgevroren wegdek. Kampeerders die in de winter regelmatig met hun camper op stap gaan en van plan zijn om een nieuwe camper te kopen, dienen zich voor de aanschaf goed te laten informeren over speciale winterpakketten. Sommige autofabrikanten, zoals Volkswagen en Mercedes-Benz, bieden optionele standkachels of extra krachtige verwarmingssystemen aan, terwijl veel camperfabrikanten winterpakketten hebben met geïsoleerde en verwarmde afvalwatertanks op de optielijst. Sommige fabrikanten, zoals Hymer, maken alle campers die ze bouwen winterbestendig. Tegen meerprijs kan het comfort aan boord worden verhoogd door de montage van een warmwaterverwarming of speciale isolatiematten – zo worden uitstapjes met de camper zelfs bij zeer lage temperaturen bijzonder leuk.