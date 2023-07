Mercedes-Benz mag hier autonoom van rijstrook gaan wisselen

Met adaptieve cruisecontrol is autorijden op vooral de snelweg al een stuk meer ontspannen geworden, maar er zijn ongetwijfeld mensen die nog minder willen doen. Mercedes-Benz komt ze tegemoet, want de nieuwe Mercedes-Benz E-klasse introduceert een aanvulling op de Distronic geheten, uitgebreide adaptieve cruisecontrol. Daarmee kan de auto zelfstandig van rijstrook kan wisselen.

Tussen snelheden van 80 km/h en 140 km/h kan de auto zelf bepalen of het verstandig is om een langzaam rijdende voorligger in te halen en vervolgens regelt de auto dit zelf. Je hoeft dus als bestuurder niets te doen, de auto kijkt zelf of er ruimte is en of het wenselijk is om iemand in te halen. De automatische rijstrookwissel wordt in Europa als eerste bruikbaar in de nieuwe Mercedes-Benz E-klasse. In Noord-Amerika is deze functie ook al beschikbaar in de C- en S-klasse en in de elektrische EQ-modellen, dus reken erop dat die hier in Europa vroeg of laat ook aan de beurt zijn.