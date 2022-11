Mercedes-Benz C-klasse ook als sterkere plug-in C400e

Mercedes-Benz heeft een nieuwe plug-in hybride C-klasse aan het aanbod toegevoegd; de C400e. Deze sterkere broer van de C300e is de snelste sprinter na de AMG-versies en heeft hetzelfde rijbereik als de C300e. De prijs is ook al bekend.

Van de Mercedes-Benz C-klasse was er, naast de beresterke Mercedes-AMG C63 S E Performance, tot voor kort maar één plug-in hybride, de C300e. Daar komt verandering in, want stilletjes is er een nieuwe versie met stekker aan het aanbod toegevoegd. Een oplettende lezer tipte ons erop, waarvoor dank! Het gaat om de Mercedes-Benz C400e. Die is er vooralsnog alleen als Limousine en in één smaak, de vierwielaangedreven C400e 4Matic AMG Line. Een flink sterkere plug-in dan de C300e.

De Mercedes-Benz C400e heeft, zoals iedere C-klasse, een viercilinder in zijn neus, die er in dit geval een vermogen van 252 pk uitstampt. Bijna 50 pk meer dan in de C300e. Die 2,0-liter benzinemotor werkt wel samen met dezelfde 129 pk sterke elektromotor als in de C300e ligt. Reken op een systeemvermogen van om en nabij de 350 pk. Dat alles is goed voor een sprinttijd van 0 naar 100 km/h van slechts 5,4 seconden en daarmee streeft de C400e alle andere niet-AMG-versies van de C-klasse voorbij. De topsnelheid van de Mercedes-Benz C400e 4Matic ligt op 250 km/h. Het volledig elektrische rijbereik is met 110 km gelijk aan dat van de C300e 4Matic en ongetwijfeld haalt-ie zijn stroom ook uit hetzelfde ruim 25 kWh grote accupakket. Bijladen gaat met maximaal 55 kW aan een DC-lader, aan een AC-lader met 11 kW. Van 10 tot 8o procent bijladen is met het maximale laadvermogen gepiept in 20 minuten.

Mercedes hangt ook direct een prijskaartje aan de C400e 4Matic AMG Line. Hij is te bestellen vanaf €73.002 en daarmee is hij een krappe €3.500 duurder dan de C300e 4Matic AMG Line. Zoals gezegd staat de C400e vooralsnog enkel als Limousine in de configurator, de C300e is er ook als Estate en behalve als 4Matic ook met achterwielaandrijving.